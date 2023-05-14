Пять навигаторов для дальней дороги: что купить

В первой части мы поделились с вами общей информацией о навигаторах, теперь пришло время рассмотреть конкретные модели, которые достойны ваших кровных.

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Navitel T737 PRO

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Один из самых недорогих навигаторов в семидюймовом сегменте. У него достаточно бодрое железо, но оперативной памяти для такой диагонали маловато, особенно если учесть, что девайс работает на Android. Программное обеспечение Navitel – одно из самых распространенных в нашей стране, но так как есть магазин Goolge Play, то можно установить и сторонние приложения.

Еще один момент – нет ГЛОНАСС, только GPS, что немного сокращает возможности навигации в особо трудной местности. Из очевидных плюсов есть 3G и Wi-Fi с Bluetooth, а также предустановленная подгрузка пробок при подключении к интернету.

Экран с высоким разрешением 1024х600 и матрицей IPS обеспечит хорошую картинку, а при необходимости расширить память достаточно воспользоваться разъемом MicroSD. В комплекте есть все необходимое, включая автомобильные крепления и зарядное устройство для прикуривателя.

Navitel

Технические характеристики:

диагональ – 7”,

тип экрана, разрешение – IPS, 1024х600,

процессор – MediaTek MT832,

объем памяти – 16 ГБ,

объем оперативной памяти – 1 ГБ,

операционная система - Android,

навигационное ПО – Navitel,

GPS, ГЛОНАСС – да, нет,

стоимость – 5500 рублей.

Kmdrive 7

Это более простая модель для тех, кто хочет сэкономить. Отличается низким разрешением (800х480), отсутствием GSM-модуля, объемом памяти 8 ГБ, экраном TN (TFT) и объемом оперативки в 256 МБ. Навигационное программное обеспечение тоже "Навител", а вот сама операционка - Windows CE. А это значит, что экономя полторы тысячи рублей вы получаете устройство на уровень или два ниже по каждому параметру. Однако информация из сети говорит, что продаются эти навигаторы очень активно и существенных претензий к ним нет.

KMDRIVE

Технические характеристики:

диагональ – 7”,

тип экрана, разрешение – TN (TFT), 800х480,

процессор – MediaTek MTK2531,

объем памяти – 8 ГБ,

объем оперативной памяти – 256 МБ,

операционная система – Windows CE,

навигационное ПО – Navitel,

GPS, ГЛОНАСС – да, нет,

стоимость – 4000 рублей.

Garmin eTrex 10Т

Это представитель карманных навигаторов для путешественников не на автомобиле. Конечно для авто он тоже подойдет, но изначальное предназначение иное. У Garmin eTrex 10Т маленький TN-экран размером 2,2 дюйма разрешением 128х240 пикселей. Он не умеет отображать точные карты с рельефом и показывает лишь базовые маршруты до точки, чтобы вы не заблудились. Зато у него есть и GPS, и ГЛОНАСС, а также спутниковый компас, фазы луны и многое другое. Не стоит путать и сравнивать эту модель с большими планшетообразными навигаторами, это устройства разного класса. К тому же здесь львиная часть стоимости, а она немаленькая, уходит на бренд Garmin.

Garmin

Технические характеристики:

диагональ – 2,2”,

тип экрана, разрешение – TN (TFT), 128х240, черно-белый,

процессор – MediaTek MTK2531,

объем памяти – 6 МБ,

операционная система – Garmin,

навигационное ПО – Garmin,

GPS, ГЛОНАСС – да, да,

стоимость – 12 000 рублей.

Navitel G500

Снова возвращаемся к бренду Navitel. Если доплатить пятьсот-тысячу рублей относительно модели Т737 PRO, можно получить более продвинутое устройство, которое работает и с GPS, и с ГЛОНАСС. Правда сегмент уже другой, так как диагональ экрана не семь дюймов, а пять. Но этого более чем достаточно даже для автомобильного навигатора. В комплекте поставляется высокодетализированная карта России с 3D отображением картографии и развязок. Навигатор выглядит как хороший среднебюджетный вариант с качественной начинкой для путешествий по РФ.

Navitel

Технические характеристики:

диагональ – 5”,

тип экрана, разрешение – TN (TFT), 480х272,

процессор – MStar MSB2521,

объем памяти – 4 ГБ,

объем оперативной памяти – 128 МБ,

операционная система – Windows CE,

навигационное ПО – Navitel,

GPS, ГЛОНАСС – да, да,

стоимость – 6000 рублей.

Geofox MID743GPS

Это одна из самых интересных моделей нашего списка, и одна из самых дорогих – 12 000 рублей. За них вы получаете современный навигатор с диагональю 7 дюймов, 32 ГБ памяти, 4-дерным процессором с тактовой частотой 1300 МГц, двумя GSM-модулями для двух сим-карт и даже камерой! Пользователи отзываются о навигаторе крайне положительно, особенно часто отмечается быстрая работа и стабильное подключение к спутникам.

Geofox

Технические характеристики:

диагональ – 7”,

тип экрана, разрешение – IPS, 1024х600,

процессор – MediaTek MT8382 + Mali 400 Mp,

объем памяти – 32 ГБ,

объем оперативной памяти – 1 ГБ,

операционная система - Android,

навигационное ПО – Navitel,

GPS, ГЛОНАСС – да, да,

стоимость – 12 000 рублей.

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