Пять навигаторов для дальней дороги: что купить
В первой части мы поделились с вами общей информацией о навигаторах, теперь пришло время рассмотреть конкретные модели, которые достойны ваших кровных.
Navitel T737 PRO
Один из самых недорогих навигаторов в семидюймовом сегменте. У него достаточно бодрое железо, но оперативной памяти для такой диагонали маловато, особенно если учесть, что девайс работает на Android. Программное обеспечение Navitel – одно из самых распространенных в нашей стране, но так как есть магазин Goolge Play, то можно установить и сторонние приложения.
Еще один момент – нет ГЛОНАСС, только GPS, что немного сокращает возможности навигации в особо трудной местности. Из очевидных плюсов есть 3G и Wi-Fi с Bluetooth, а также предустановленная подгрузка пробок при подключении к интернету.
Экран с высоким разрешением 1024х600 и матрицей IPS обеспечит хорошую картинку, а при необходимости расширить память достаточно воспользоваться разъемом MicroSD. В комплекте есть все необходимое, включая автомобильные крепления и зарядное устройство для прикуривателя.
Технические характеристики:
- диагональ – 7”,
- тип экрана, разрешение – IPS, 1024х600,
- процессор – MediaTek MT832,
- объем памяти – 16 ГБ,
- объем оперативной памяти – 1 ГБ,
- операционная система - Android,
- навигационное ПО – Navitel,
- GPS, ГЛОНАСС – да, нет,
- стоимость – 5500 рублей.
Kmdrive 7
Это более простая модель для тех, кто хочет сэкономить. Отличается низким разрешением (800х480), отсутствием GSM-модуля, объемом памяти 8 ГБ, экраном TN (TFT) и объемом оперативки в 256 МБ. Навигационное программное обеспечение тоже "Навител", а вот сама операционка - Windows CE. А это значит, что экономя полторы тысячи рублей вы получаете устройство на уровень или два ниже по каждому параметру. Однако информация из сети говорит, что продаются эти навигаторы очень активно и существенных претензий к ним нет.
Технические характеристики:
- диагональ – 7”,
- тип экрана, разрешение – TN (TFT), 800х480,
- процессор – MediaTek MTK2531,
- объем памяти – 8 ГБ,
- объем оперативной памяти – 256 МБ,
- операционная система – Windows CE,
- навигационное ПО – Navitel,
- GPS, ГЛОНАСС – да, нет,
- стоимость – 4000 рублей.
Garmin eTrex 10Т
Это представитель карманных навигаторов для путешественников не на автомобиле. Конечно для авто он тоже подойдет, но изначальное предназначение иное. У Garmin eTrex 10Т маленький TN-экран размером 2,2 дюйма разрешением 128х240 пикселей. Он не умеет отображать точные карты с рельефом и показывает лишь базовые маршруты до точки, чтобы вы не заблудились. Зато у него есть и GPS, и ГЛОНАСС, а также спутниковый компас, фазы луны и многое другое. Не стоит путать и сравнивать эту модель с большими планшетообразными навигаторами, это устройства разного класса. К тому же здесь львиная часть стоимости, а она немаленькая, уходит на бренд Garmin.
Технические характеристики:
- диагональ – 2,2”,
- тип экрана, разрешение – TN (TFT), 128х240, черно-белый,
- процессор – MediaTek MTK2531,
- объем памяти – 6 МБ,
- операционная система – Garmin,
- навигационное ПО – Garmin,
- GPS, ГЛОНАСС – да, да,
- стоимость – 12 000 рублей.
Navitel G500
Снова возвращаемся к бренду Navitel. Если доплатить пятьсот-тысячу рублей относительно модели Т737 PRO, можно получить более продвинутое устройство, которое работает и с GPS, и с ГЛОНАСС. Правда сегмент уже другой, так как диагональ экрана не семь дюймов, а пять. Но этого более чем достаточно даже для автомобильного навигатора. В комплекте поставляется высокодетализированная карта России с 3D отображением картографии и развязок. Навигатор выглядит как хороший среднебюджетный вариант с качественной начинкой для путешествий по РФ.
Технические характеристики:
- диагональ – 5”,
- тип экрана, разрешение – TN (TFT), 480х272,
- процессор – MStar MSB2521,
- объем памяти – 4 ГБ,
- объем оперативной памяти – 128 МБ,
- операционная система – Windows CE,
- навигационное ПО – Navitel,
- GPS, ГЛОНАСС – да, да,
- стоимость – 6000 рублей.
Geofox MID743GPS
Это одна из самых интересных моделей нашего списка, и одна из самых дорогих – 12 000 рублей. За них вы получаете современный навигатор с диагональю 7 дюймов, 32 ГБ памяти, 4-дерным процессором с тактовой частотой 1300 МГц, двумя GSM-модулями для двух сим-карт и даже камерой! Пользователи отзываются о навигаторе крайне положительно, особенно часто отмечается быстрая работа и стабильное подключение к спутникам.
Технические характеристики:
- диагональ – 7”,
- тип экрана, разрешение – IPS, 1024х600,
- процессор – MediaTek MT8382 + Mali 400 Mp,
- объем памяти – 32 ГБ,
- объем оперативной памяти – 1 ГБ,
- операционная система - Android,
- навигационное ПО – Navitel,
- GPS, ГЛОНАСС – да, да,
- стоимость – 12 000 рублей.
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Надеемся наш обзор по навигаторам был вам полезен. Навигаторы плавно исчезают из нашей жизни из-за засилья смартфонов и планшетов, но бывают случаи, когда надежней иметь аппаратную навигационную систему, которая не теряет спутники в легкую облачность.