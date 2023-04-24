За замену свечей на Bugatti Veyron придется заплатить как за новую Lada Vesta

Ни для кого не секрет, что обслуживание гиперкара может стоить столько же, а то и больше, чем обслуживание небольшого самолета. Порой самые простые операции, на которые владелец обычного автомобиля может потратить несколько тысяч рублей, для суперкаров стоят в сотню раз дороже. Один из примеров — замена катушек зажигания и свечей зажигания на Bugatti Veyron.

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Сообщается, что 13-й и 16-й цилиндры давали пропуски зажигания при полностью открытой дроссельной заслонке на скорости выше 225 км/ч. Неизвестно, какой пробег у суперкара, но, к счастью, владелец смог вовремя заметить неисправность.

Сменные блоки катушек стоят 730 долларов каждый, а их доставка заняла больше месяца. Но ожидание того стоило, ведь даже упаковка выглядит соответствующе самому суперкару Bugatti Veyron.

Свечи зажигания, которые вроде бы не особо отличаются от тех, что ставятся на другие модели концерна Volkswagen, стоят по 170 долларов за штуку (почти 14 тысяч рублей). Говорят, что вся работа обошлась примерно в 20 000 долларов, или 1,6 млн рублей. И вот почему.

Простой доступ к свечам зажигания для их замены требует деликатности и осторожности, поскольку необходимо снять несколько панелей кузова. Задний бампер фактически остается на автомобиле, в то время как почти все остальные задние панели кузова снимаются. Затем используется специальная штука, позволяющая мастеру лечь сверху на моторный отсек.

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Но это ещё не всё. Необходимо снять несколько слоев деталей, чтобы получить доступ к блокам катушек и свечам. Вот что говорят механики:

«Единственный способ вытащить катушки — это перерезать около сотни стяжек и снять несколько жгутов проводов, при этом ничего не уронив в моторный отсек. Но даже после этого катушки зажигания 6-го и 13-го цилиндров не получится вытащить, не демонтировав впускные трубы турбонагнетателей».

Carakoom