Каждый год автовладельцы и мотоциклисты по всей России получают нежеланную бумагу с транспортным налогом. Ставка транспортного налога едина по стране, но коэффициенты разнятся в зависимости от региона, а еще существует дополнительный налог на роскошь. Давайте разберемся, что это такое, и сколько же нужно платить за владение автомобилем.

Транспортный налог в России

Транспортный налог— это налог, который взимается с владельцев автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств. Приходить уведомления начинают в конце лета / начале осени, а оплачен он должен быть до 1 декабря. Если не произвести оплату в установленный срок, начинает накапливаться задолженность, а после дело и вовсе передадут в суд, который, рассмотрев дело о неуплате, разрешит службе судебных приставов (ФССП) взыскать с банковских счетов должника всю сумму, включая пенни и судебные издержки.

Сколько нужно платить?

Налоговая ставка зависит от мощности двигателя – чем больше мощность, тем выше стоимость одной лошадиной силы. Установлены диапазоны с определенной ценой:

до 100 л.с. – 2,5 рубля,

от 100 до 150 л.с. – 3,5 рубля,

от 150 до 200 л.с. – 5 рублей,

от 200 до 250 л.с. – 7,5 рублей,

свыше 250 л.с. – 15 рублей.

Чтобы узнать финальную сумму, находите свой диапазон и умножаете ставку на количество л.с., которое указано в техпаспорте. При условной мощности в 225 л.с., транспортный налог составит 1687,5 рублей. Но тут все зависит от региона, например в Москве действует коэффициент 10х, а значит налог составит уже 16 875 рублей. Очень часто специально для России завозят автомобили с 249 л.с., за них при таком же коэффициенте налог составит 18 675 рублей. Все что выше 250 л.с. считается очень мощными автомобилями и там налог совсем грустный. Повышающий налоговый коэффициент строго привязан к региону, в котором зарегистрирован автомобиль, в каком регионе он при этом находится физически – не имеет никакого значения.

РИА Новости

Налог на роскошь

Коэффициент за роскошь составляет х3, но тут тоже есть нюансы. Если авто стоит от 10 до 15 млн. рублей, то оно должгл быть не старше 10 лет, а если от 15 млн. рублей, то не старше 20 лет. Таким образом даже большой налог в районе 80-100 тысяч рублей, легко превращается в сотни тысяч на много лет. к премиуму. Поэтому недавно было вынесено постановление о повышении «роскошного налога» с 3 до 10 млн рублей. Теперь, все что ниже 10 млн – просто среднестатические автомобили, "повседнев", так сказать. Помимо повышения базовой планки, пересмотрели еще и список автомобилей, теперь туда не попадают BMW 520 на тряпочном салоне, как это было в прошлом году. Большая часть автомобилей – тяжелый люкс, вроде Bentley или Rolls-Royce, хотя встречается и дорогой премиум, типа BMW ///M или Mercedes-Benz AMG. Всего в списке 449 автомобилей и многие уже заметили, что там нет гиперкаров, типа Koenigsegg. Но это не значит, что, купив такой "кёнегсег", владелец не будет платить повышенный налог. Будет, потому что при первой же постановке на учет, машина попадет в налоговую базу, где ей будет присвоена цена основанная или на документальном подтверждении, или на официальной стоимости у дилера.

РИА Новости

Коэффициент за роскошь составляет х3, но тут тоже есть нюансы. Если авто стоит от 10 до 15 млн. рублей, то он должен быть не старше 10 лет, а если от 15 млн. рублей, то не старше 20 лет. Таким образом даже большой налог в районе 80-100 тысяч рублей, легко превращается в сотни тысяч на много лет.

Льготы на транспортный налог

Есть категория граждан и автомобилей, которые по разным причинам не попадают под этот тип налога. Например освобождаются от уплаты налога пенсионеры, но лишь владеющие автомобилем мощностью менее 100 л.с., так что регистрировать на любимую бабушку новый Gelandewagen AMG не имеет смысла. Также освобождены от уплаты инвалиды первой и второй группы и граждане, получившие свои автомобили через органы соцзащиты и обеспечения. Но даже здесь, все правила и льготы разнятся в зависимости от региона.

Что делать если машину продал, а налог приходит

Такое, после появления онлайн баз, случается редко, но все же случается. В этом случае, вам необходимо взять договор о продаже автомобиля и отнести его в налоговую, чтобы они исправили данные и совершили перерасчет.

Как проверить и заплатить ТН

Сегодня не требуется самостоятельно рассчитывать транспортный налог, за вас все сделает налоговая инспекция, после чего пришлет счет на оплату и параллельно разместит его в личном кабинете налогоплательщика. Но если вам хочется самостоятельно все проверить, воспользуйтесь калькулятором на сайте ФНС.