Что делать, если в дороге закончился бензин

Каждый автомобилист знает, что нужно внимательно следить за бензином, но все иногда ошибаются. Когда топливо в автомобиле заканчивается внезапно, это может стать большой проблемой, особенно если вы далеко от ближайшей заправочной станции. В таких ситуациях важно знать, что делать, как безопасно остановиться и как восполнить бензин в баке.

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Безопасная остановка

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Как только вы почувствуете, что автомобиль начинает глохнуть из-за нехватки топлива, включите аварийную сигнализацию (аварийку) и начните осторожно снижать скорость скатываясь к обочине. Когда бензин заканчивается внезапно – выбирать особо не приходится, но постарайтесь избежать остановки на поворотах или в тоннелях, это может закончиться большой аварией. Если вам очень не повезло, лучше постараться откатить автомобиль руками, чем бросать как попало. Не забудьте выставить знак аварийной остановки за 15-30 метров, чтобы предупредить других участников движения.

Выход из машины

Прежде чем выходить из машины после остановки, убедитесь, что это безопасно. Возможно, стоит подождать, когда движение на дороге снизится. Старайтесь не выходите со стороны проезжей части, особенно если все происходит ночью. Лучше выходить со стороны обочины и только после того, как наденете светоотражающий жилет.

РИА Новости

Как найти бензин?

Сходить на заправочную станцию с канистрой

Если расстояние до ближайшей заправочной станции небольшое, вы можете взять канистру и отправиться за бензином. Если у вас нет канистры в автомобиле, вы можете купить ее на заправочной станции. Если канистры нет в продаже, объясните свою ситуацию работнику АЗС, скорее всего, найдется способ помочь вам.

Вызвать эвакуатор

Если расстояние до заправки слишком большое, или вы не можете дойти до нее пешком по другим причинам, вызовите эвакуатор, который доставит ваш автомобиль на ближайшую заправочную станцию или автосервис.

Вызвать техническую службу для долива бензина

Многие автосервисы и страховые компании предоставляют услуги долива бензина на месте. Вызовите техническую службу или техпомощь на дороге от своей страховой компании. Также на федеральных трассах есть возможность вызвать местную помощь на дорогах, которая также сможет долить вам бензина. Разумеется, эта помощь не бесплатна.

Попросить помощи у попутно проезжающих автомобилей

Если другие варианты не подходят или недоступны, вы можете обратиться за помощью к другим водителям, проезжающим мимо. Возможно, кто-то окажется достаточно доброжелательным, чтобы поделиться с вами запасом топлива или отвезти вас на ближайшую заправочную станцию. Важно помнить о мерах безопасности и быть осторожным при общении с незнакомцами.