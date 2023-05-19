Как изменить выхлоп машины и не нарушить закон

Вопрос о замене выхлопной системы автомобиля – очень актуальный, обычно с неё начинается весь тюнинг. Многие проводят безобидные на первый взгляд процедуры удаления катализаторов, или установки других резонаторов для басовитости выхлопа. Однако прежде, чем приступать к таким изменениям, важно разобраться в законодательстве и понять, разрешено ли это в нашей стране.

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Если коротко, то – нет, не разрешено. Вносить какие-либо изменения в выхлопную систему автомобиля запрещено законодательно, как и любой тюнинг. По большому счету, вы вообще не можете как-либо модифицировать ваш автомобиль, потому что он проходит сертификацию на соответствие нормам безопасности и экологичности, следовательно, любые изменения может делать только завод изготовитель с последующими внесениями исправлений в документы. Если же вы произведете действия самостоятельно, вы просто не сможете поставить автомобиль на учет и пользоваться им до возвращения в стоковое состояние. При этом, если инспектору даже просто покажется, что вы внесли конструктивные изменения, придется снова ехать на техосмотр.

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Многие автовладельцы думают, что можно обмануть систему, сначала поставив автомобиль на учет, а потом уже начав его тюнинговать. Но это не так, это точно такое же нарушение, и, если вас на нём поймает инспектор ДПС, автомобиль могут отправить на повторный техосмотр или вообще приостановить регистрацию и выписать штраф 500 рублей. Не забывайте, что есть нормы как по уровню громкости выхлопной системы, так и по выбросу вредных веществ в атмосферу, и сотрудники ДПС имеют полное право проверить, соответствует ли ваш автомобиль установленным нормам с помощью специальных приборов.

РИА Новости

Но что делать, если очень хочется? Только узаконивать изменения, другого выхода нет. Для этого придется сначала предоставить автомобиль на экспертизу и в ГИБДД, потом внести желаемые изменения, потом пройти техосмотр, а потом снова - техническую экспертизу. И вот лишь после этого, вы сможете поставить автомобиль на учет и получить новые документы, в которых будут указаны внесенные изменения. Плюс, за каждый шаг вам придется платить пошлины, установленные государством. Во всех остальных случаях, вы нарушаете законодательство Российской Федерации.

ТАСС