Дилер «Автодом» приобрел российские активы Mercedes

"Автодом" закрыл сделку по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Об этом говорится в сообщении компании.

"25 апреля 2023 года группа компаний "Автодом" объявила о закрытии сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz", - отмечается в сообщении.

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Как отметили в пресс-службе дилера, "Автодому" перешли доли и акции германского концерна Mercedes-Benz в российских дочерних предприятиях, включая "Мерседес-Бенц Рус" (официальный дистрибьютор в РФ), "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус" (подмосковный автозавод), "Мерседес-Бенц Банк Рус", "Мерседес-Бенц Файненшл Сервисез Рус" (лизинговая "дочка") и "Мерседес-Бенц Капитал Рус" (занималось лизингом, факторингом и страхованием автомобилей).

Вместе с этим "Автодом" получил право осуществлять гарантийную поддержку автомобилей этой марки. Что касается завода Mercedes в России, который также перешел к "Автодому", то дилер в ближайшее время планирует назвать технологического партнера.

"Мы рады объявить о завершении сделки по приобретению российских активов Mercedes-Benz. Это был долгий и непростой процесс передачи зарубежных активов локальному инвестору. Сейчас, когда сделка закрыта, мы рады сообщить о скорейшем возобновлении сервисного обслуживания автомобилей Mercedes-Benz в России и работы остальных компаний. Сегодня всех волнует вопрос о том, что будет с заводом. В ближайшее время мы сможем назвать нашего технологического партнера и поделиться планами по возобновлению производства. Важнейшим фактором для нас является сохранение рабочих мест сотрудников", - сообщил генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский.

В пресс-службе Минпромторга также отметили, что министерство прорабатывает с "Автодомом" варианты привлечения партнеров для перезапуска производственной площадки в Есипово.

В конце марта текущего года глава Минпромторга - вице-премьер РФ Денис Мантуров заявлял, что не исключает возможность партнерства с компаниями из Китая на бывшем заводе Mercedes-Benz.