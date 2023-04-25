$81.27-0.2189.46+0.11

Какие летние автомобильные шины лучше выбрать

От выбора шин зависит не только управляемость автомобилем, но и безопасность, а также комфорт водителя. Особое значение имеет сезонность покрышек, и с приходом теплых, солнечных дней пора задуматься об их смене. В силу перепадов температур, присущих межсезонью, не стоит рассчитывать на универсальное решение. Чтобы грамотно подобрать комплект авторезины для лета, важно учесть условия эксплуатации и ряд других факторов.

Как грамотно подобрать комплект авторезины для лета
© Wroom.ru

Особенности летних шин

Видео дня

За безопасность движения в летнее время отвечают автошины. В этот период автовладельцы зачастую теряют бдительность, повышая скорость. Но как сухой асфальт, так и дорога после дождя требуют не меньше осторожности, чем заснеженное и обледенелое полотно. Определяющую роль в обеспечении безопасности водителей и пассажиров играет тормозной путь. Именно качественная резина позволяет добиться надежного сцепления независимо от дорожной ситуации и климатических условий.

Ключевая особенность летней авторезины – в способности адаптироваться к высоким температурам и сохранять стабильность при повышенной влажности. Подобные характеристики обусловлены большей твердостью по сравнению с зимними шинами. Удерживать надежный контакт с дорогой им позволяет уникальный состав компаунда и выверенный протекторный рисунок. Такие особенности обеспечивают также топливную экономичность и акустический комфорт.

Виды протектора летней авторезины

Рисунок протектора – параметр, определяющий более чем эстетичный вид покрышки, но и воздействующий непосредственно на качество эксплуатации колес. Для протекторного дизайна летних шин характерно оснащение узкими канавками. За их счет удается обеспечить эффективное удаление грязи и пыли из-под колес. Исходя из того, какой рисунок нанесен на летние автомобильные шины, они могут быть следующих видов:

  • симметричные ненаправленные – наиболее популярная разновидность, не требующая выбора стороны направления вращения при монтаже. Он не воздействует на характеристики шин и позволяет менять колеса местами. Классический вариант применяется в производстве шин бюджетного сегмента;
  • ассиметричные ненаправленные – рисунок с каждой из сторон различен, и для выполнения монтажа на левое и правое колеса предусмотрены специальные обозначения. Такие шины обеспечивают высокую управляемость и надежное сцепление, и могут использоваться для эксплуатации на мокром асфальте;
  • симметричные направленные – маркируются изображением стрелки, определяющей направление вращения колес. Такие изделия демонстрируют наилучшее сцепление и отменную управляемость. Среди их преимуществ также высокие показатели гидропланирования – эффективности отведения воды. Оптимальное решение при умеренном стиле езды в городской черте;
  • ассиметричные направленные – решение, ориентированное на поклонников спортивного стиля езды. Демонстрируют превосходные характеристики как на сухом, так и на мокром асфальтированном полотне. Используются в основном для установки на полноразмерные седаны, и обеспечивают отличную маневренность.

Выбор рисунка протектора летних шин во многом зависит от того, в каких условиях предстоит эксплуатация. Добиться надежного сцепления при использовании в смешанном режиме, и периодической смене асфальта грунтовыми дорогами, позволит ассиметричный рисунок. А симметричные протекторы предназначены для жителей мегаполисов. Не менее важный фактор – предпочитаемый стиль вождения.

Выбор размера и конструкции летних автошин

Залог выбора хорошей летней авторезины – соответствие ее посадочного диаметра размеру колесного диска. Подобрать подходящие по диаметру, ширине и высоте покрышки позволяет типоразмер. Он представляет собой комбинацию букв и цифр, имеющую следующие значения:

  • ширина шины, варьирующаяся в диапазоне от 175 до 275;
  • профиль или соотношение высоты к ширине, указанное через дробь;
  • диаметр;
  • тип конструкции.

Конструкция каркаса летних шин может быть диагональной или радиальной, маркируемой литерой «R». Последняя разновидность может применяться для любых авто – от малолитражных до внедорожных. Для установки на транспортные средства подверженные активной эксплуатации, и пассажирским или грузовым перевозкам, требуется усиленная конструкция шины. Для обозначения используется маркировка буквами «C» и «LT». Значение имеет и высота профиля – чем он ниже, тем лучшую управляемость демонстрирует автомобиль.

Уровень шумности летних шин

Уровень шума при эксплуатации летних автошин зависит от нескольких параметров:

  • ширина колеса;
  • протекторный дизайн;
  • уровень давления в покрышках;
  • состояние поверхности дорожного покрытия.

Меньше всего шума во время езды образуют шины с симметричным рисунком. Они подходят для размеренной езды и сохраняют отличную управляемость даже на влажном асфальте. Для обозначения уровня шума используется символ волны, количество которых может составлять от одной до трех – от самого тихого до наиболее высокого.

Как выбрать долговечные летние покрышки

В процессе эксплуатации летних шин неизбежно стирается протектор, и на поверхности изделия образуются микротрещины. Износу и деформации подвержен также силовой каркас. А с уменьшением высоты протектора ухудшается и сцепление с дорогой.

Но не стоит полагать, что, ограничивая поездки на авто, удастся продлить срок службы шин. Этот показатель для продукции большинства производителей составляет около шести лет с момента выпуска. Даже неиспользуемые покрышки подвержены разрушению, и чтобы замедлить его, в состав резиновой смеси включают специальные размягчители.

При покупке покрышек следует обращать внимание на боковую часть изделия, где указана дата выпуска. Учитывая нюансы, рассмотренные выше, даже начинающие автолюбители с легкостью смогут подобрать оптимальный комплект летних шин.

Эксперт: Валерий Сумарь

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курсИмпортозамещение
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий