Как грамотно подобрать комплект авторезины для лета

От выбора шин зависит не только управляемость автомобилем, но и безопасность, а также комфорт водителя. Особое значение имеет сезонность покрышек, и с приходом теплых, солнечных дней пора задуматься об их смене. В силу перепадов температур, присущих межсезонью, не стоит рассчитывать на универсальное решение. Чтобы грамотно подобрать комплект авторезины для лета, важно учесть условия эксплуатации и ряд других факторов.

Особенности летних шин

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За безопасность движения в летнее время отвечают автошины. В этот период автовладельцы зачастую теряют бдительность, повышая скорость. Но как сухой асфальт, так и дорога после дождя требуют не меньше осторожности, чем заснеженное и обледенелое полотно. Определяющую роль в обеспечении безопасности водителей и пассажиров играет тормозной путь. Именно качественная резина позволяет добиться надежного сцепления независимо от дорожной ситуации и климатических условий.

Ключевая особенность летней авторезины – в способности адаптироваться к высоким температурам и сохранять стабильность при повышенной влажности. Подобные характеристики обусловлены большей твердостью по сравнению с зимними шинами. Удерживать надежный контакт с дорогой им позволяет уникальный состав компаунда и выверенный протекторный рисунок. Такие особенности обеспечивают также топливную экономичность и акустический комфорт.

Виды протектора летней авторезины

Рисунок протектора – параметр, определяющий более чем эстетичный вид покрышки, но и воздействующий непосредственно на качество эксплуатации колес. Для протекторного дизайна летних шин характерно оснащение узкими канавками. За их счет удается обеспечить эффективное удаление грязи и пыли из-под колес. Исходя из того, какой рисунок нанесен на летние автомобильные шины, они могут быть следующих видов:

симметричные ненаправленные – наиболее популярная разновидность, не требующая выбора стороны направления вращения при монтаже. Он не воздействует на характеристики шин и позволяет менять колеса местами. Классический вариант применяется в производстве шин бюджетного сегмента;

ассиметричные ненаправленные – рисунок с каждой из сторон различен, и для выполнения монтажа на левое и правое колеса предусмотрены специальные обозначения. Такие шины обеспечивают высокую управляемость и надежное сцепление, и могут использоваться для эксплуатации на мокром асфальте;

симметричные направленные – маркируются изображением стрелки, определяющей направление вращения колес. Такие изделия демонстрируют наилучшее сцепление и отменную управляемость. Среди их преимуществ также высокие показатели гидропланирования – эффективности отведения воды. Оптимальное решение при умеренном стиле езды в городской черте;

ассиметричные направленные – решение, ориентированное на поклонников спортивного стиля езды. Демонстрируют превосходные характеристики как на сухом, так и на мокром асфальтированном полотне. Используются в основном для установки на полноразмерные седаны, и обеспечивают отличную маневренность.

Выбор рисунка протектора летних шин во многом зависит от того, в каких условиях предстоит эксплуатация. Добиться надежного сцепления при использовании в смешанном режиме, и периодической смене асфальта грунтовыми дорогами, позволит ассиметричный рисунок. А симметричные протекторы предназначены для жителей мегаполисов. Не менее важный фактор – предпочитаемый стиль вождения.

Выбор размера и конструкции летних автошин

Залог выбора хорошей летней авторезины – соответствие ее посадочного диаметра размеру колесного диска. Подобрать подходящие по диаметру, ширине и высоте покрышки позволяет типоразмер. Он представляет собой комбинацию букв и цифр, имеющую следующие значения:

ширина шины, варьирующаяся в диапазоне от 175 до 275;

профиль или соотношение высоты к ширине, указанное через дробь;

диаметр;

тип конструкции.

Конструкция каркаса летних шин может быть диагональной или радиальной, маркируемой литерой «R». Последняя разновидность может применяться для любых авто – от малолитражных до внедорожных. Для установки на транспортные средства подверженные активной эксплуатации, и пассажирским или грузовым перевозкам, требуется усиленная конструкция шины. Для обозначения используется маркировка буквами «C» и «LT». Значение имеет и высота профиля – чем он ниже, тем лучшую управляемость демонстрирует автомобиль.

Уровень шумности летних шин

Уровень шума при эксплуатации летних автошин зависит от нескольких параметров:

ширина колеса;

протекторный дизайн;

уровень давления в покрышках;

состояние поверхности дорожного покрытия.

Меньше всего шума во время езды образуют шины с симметричным рисунком. Они подходят для размеренной езды и сохраняют отличную управляемость даже на влажном асфальте. Для обозначения уровня шума используется символ волны, количество которых может составлять от одной до трех – от самого тихого до наиболее высокого.

Как выбрать долговечные летние покрышки

В процессе эксплуатации летних шин неизбежно стирается протектор, и на поверхности изделия образуются микротрещины. Износу и деформации подвержен также силовой каркас. А с уменьшением высоты протектора ухудшается и сцепление с дорогой.

Но не стоит полагать, что, ограничивая поездки на авто, удастся продлить срок службы шин. Этот показатель для продукции большинства производителей составляет около шести лет с момента выпуска. Даже неиспользуемые покрышки подвержены разрушению, и чтобы замедлить его, в состав резиновой смеси включают специальные размягчители.

При покупке покрышек следует обращать внимание на боковую часть изделия, где указана дата выпуска. Учитывая нюансы, рассмотренные выше, даже начинающие автолюбители с легкостью смогут подобрать оптимальный комплект летних шин.