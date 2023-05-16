Можно ли клеить на фары автомобиля цветную или отражающую пленку?
Услугу оклейки фар автомобиля в различного рода пленки, сегодня можно получить буквально на каждом углу. Но можно ли клеить что-либо на фары? Давайте разбираться.
Многие автомобилисты приклеивают на фары пленку. Кто-то прозрачную с целью защиты от камней и пескоструя на трассе, кто-то цветную для более яркой внешности авто, а кто-то тонирующую, с мыслями, что так машина выглядит более стильно. У нас в стране вообще очень любят тонировку, хоть она и запрещена. И вот здесь сразу огорчим всех любителей плёнок на фарах – это не законно. Согласно новым постановлениям правительства, любой тюнинг автомобиля запрещён и его нужно узаконивать путем переоформления документов с внесением в ПТС списка изменений. Но многие водители считают, что оклеивание фар не относится к тюнингу, а зря, еще как относится. Но мало того, что это против правил, так это еще и несет опасность на дороге.
В чем таится опасность оклейки фар? Головной свет – один из самых важных элементов в плане безопасности на дороге, особенно если речь идет не про яркий город, а слабоосвещенную трассу. Автомобильные концерны, разрабатывая систему освещения, определяя её яркость и кучность пучка света, не предполагают, что на неё будет что-то наклеиваться. А любая пленка изменяет характеристики и светопропускаемость, даже прозрачная, даже качественная. А так как никто здесь ничего не регулирует, то и никто не может сказать, как именно изменится пучок света после такого тюнинга.
Можно ли узаконить такую переделку, чтобы она стала легальной? Нет, такое узаконить скорее всего не получится, так как головной свет очень строго регламентируется. Более того, пленка не делает свет лучше, а ухудшение характеристик недопустимо. Поэтому лучше изначально отказаться от такой затеи, потому что с пленкой на фарах не получится даже поставить машину на учет. Также следует помнить, что при попадании в ДТП, участника с пленкой на фарах могут признать виновным, даже если будет казаться, что ответственен другой.