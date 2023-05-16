Можно ли клеить на фары автомобиля цветную или отражающую пленку?

Услугу оклейки фар автомобиля в различного рода пленки, сегодня можно получить буквально на каждом углу. Но можно ли клеить что-либо на фары? Давайте разбираться.

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Многие автомобилисты приклеивают на фары пленку. Кто-то прозрачную с целью защиты от камней и пескоструя на трассе, кто-то цветную для более яркой внешности авто, а кто-то тонирующую, с мыслями, что так машина выглядит более стильно. У нас в стране вообще очень любят тонировку, хоть она и запрещена. И вот здесь сразу огорчим всех любителей плёнок на фарах – это не законно. Согласно новым постановлениям правительства, любой тюнинг автомобиля запрещён и его нужно узаконивать путем переоформления документов с внесением в ПТС списка изменений. Но многие водители считают, что оклеивание фар не относится к тюнингу, а зря, еще как относится. Но мало того, что это против правил, так это еще и несет опасность на дороге.

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В чем таится опасность оклейки фар? Головной свет – один из самых важных элементов в плане безопасности на дороге, особенно если речь идет не про яркий город, а слабоосвещенную трассу. Автомобильные концерны, разрабатывая систему освещения, определяя её яркость и кучность пучка света, не предполагают, что на неё будет что-то наклеиваться. А любая пленка изменяет характеристики и светопропускаемость, даже прозрачная, даже качественная. А так как никто здесь ничего не регулирует, то и никто не может сказать, как именно изменится пучок света после такого тюнинга.