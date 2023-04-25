Как выбрать новые летние покрышки и не ошибиться в обозначениях?

Впереди летний сезон, а значит многие автовладельцы спешно приобретают новые покрышки. Каждый раз это определенный стресс, так как покупка новой резины – операция редкая и всегда есть страх ошибиться среди многообразия обозначений на самой резине. На самом деле все не так страшно, и мы вам это докажем. Давайте обсудим, за что именно, отвечает каждый параметр. Изучать будем на примере картинки, на которой расставлены цифры, а ниже текстом будет расшифровка соответствующих значений.

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DOT – означает соответствие требованиям транспортного департамента США. Шины, произведенные для России, обычно имеют маркировку Е-DOT. Какого-то значения для повседневного использования этот параметр не имеет. M+S – это колеса подходящие для езды по грязи и снегу, так называемая «липучка». Всесезонные колеса обычно маркируются как «All seasons» или «R+W». Летние шины маркируются словом «summer», а для бездорожья «A/T», она же «атэшка». Встречаются еще более редкие обозначения, типа «M/T» - резина для грязи, но это очень редкая продукция и вы ее точно не спутаете с классической летней или зимней. Это код изготовителя, вы можете не обращать на него внимания при покупке. Этот пункт также относится к бренду, который произвел покрышку и нужен для транспортного департамента. Если вы обнаружили букву «Р» на резине, значит эта модель подходит для легкового транспорта. Покрышки для грузовиков маркируются буквами «LT». Это еще один DOT-код, который требуется для транспортного департамента США, вам он не интересен. А вот это первая важная характеристика – эта цифра означает ширину покрышки в миллиметрах. Максимально допустимое отклонение составляет один шаг. Пример: если вам требуется покрышка шириной 200, вы можете купить 210 или 190. При 190 резина будет стоять немного «домиком», так часто делают владельцы дорогих стильных автомобилей. А вот при 210 резина будет на несколько миллиметров выпирать за обод, что защитит его при контактной парковке. Это наиболее популярный вариант, так как бордюров очень много, и нет-нет, да зацепишь его случайно. Так обычно обозначается дата выпуска резины, также может быть такое обозначение: 07/22. Первая цифра соответствует месяцу, а вторая году, таким образом 07/22 (или просто 0722) означает «июль 2022 года». Помните, при покупке новой резины, она не должна быть старше одного года, в крайнем случае двух. Дело в том, что эксплуатировать резину старше пяти лет не рекомендуется из-за утраты свойств и, как следствие, изменении таких показателей как разгон, торможение и удержание в повороте. Этот параметр отвечает за уровень сцепления на мокрой дороге при торможении. Никак не относится к управляемости и аквапланированию. Самый лучший показатель у шин с маркировкой «Traction A», а худший «Traction C». Это характеристика омологации, которая актуальна только для дорогих премиальных автомобилей, типа Mercedes-Benz AMG, Bentley, BMW ///M, Tesla и так далее. Хотя встречается омологация и для бюджетных авто, типа Opel, но очень редко. Омологация резины, это процесс разработки покрышки под конкретный автомобиль, чтобы он смог показать наилучшие скоростные результаты. При разработке таких шин учитывается все, включая развесовку, двигатель и привод. Плюс такие шины очень дорогие, что делает их максимально бесполезными для обычных городских автомобилей. У каждого производителя и модели свои обозначения, которые будут указаны в инструкции по эксплуатации. Производители допускают установку омологированной резины от AUDI на, допустим, BMW. Но крайне не рекомендуют такое проворачивать, если речь идет об эксклюзивных суперкарах, вроде Bugatti или Ferrari. Это второй по-настоящему важный параметр – высота покрышки, которая указана в процентном отношении высоты к ширине. При параметрах 220/40, ширина резины будет 220, а высота 88 мм. Это маркировка также относится к омологации, но это обозначение не для пользователей, а для транспортного департамента. Буква «R» означает не радиус, как многие думаю, а радиальный тип покрышек. Есть еще диагональный, но вы таких сегодня уже не встретите. Это третья важная цифра при подборе покрышек – диагональ, которая должна строго соответствовать таковой у диска, иначе пользоваться резиной будет невозможно. Индекс нагрузки тоже нужно учитывать, особенно при подборе резины для тяжелого автомобиля. Скорее всего, вы не сможете купить резину, которая не выдержит ваш рамный внедорожник, но лучше стремиться к запасу прочности по предельному весу. Популярные на сегодня индексы варьируются от 95 до 105. Эта надпись означает используемые материалы и конструкции, можете пропускать.

Собственно, это все, что вам нужно знать о маркировках на покрышках, чтобы точно не ошибиться с выбором. Это не все обозначения, вы также можете найти слово «TubeLess», что означает бескамерную покрышку, но на сегодняшний день нет автомобилей, которые поставлялись бы с завода с камерной резиной. Помимо этого, вы можете приобрести покрышки с возможностью аварийного движения при потере давления, они именуются как «RunFlat» или «RSC». Такие покрышки намного жестче, от чего страдает управляемость, но при проколе и полном потере давления вы можете спокойно продолжать движение на скоростях не выше 80 км/ч, что крайне удобно и безопасно.