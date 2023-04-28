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Восемь летних покрышек в размере R16 215/65: от бюджетных до премиальных

Резина с размером 215/65 R16 очень популярна в сегменте доступных массовых автомобилей. Например, покрышками с таким размером оснащается Renault Duster. Сегодня выбор огромен – легко запутаться.

Восемь летних покрышек на любой кошелек: от бюджетных до премиальных
© РИА Новости

В этой статье мы представляем вам 8 вариантов летних шин от бюджетных до премиальных, которые предлагают различное сочетание производительности, безопасности и комфорта.

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Sailun Atrezzo Elite

Плюсы:
  • хороший бюджетный вариант,
  • мягкая.
Минусы:
  • выше среднего уровень шума,
  • машина становится более валкой,
  • страдает управляемость на скоростях выше 100 км/ч.

Стоимость: около 6500 рублей за 1 шт.

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Cordiant Comfort 2 SUV

Плюсы:
  • умеренный уровень шума,
  • мягкая,
  • низкий уровень аквапланирования.
Минусы:
  • низкое сопротивление качению
  • очень быстрый износ.

Стоимость: 7500 рублей за 1 шт.

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Hankook Ventus Prime 3 K125

Плюсы:
  • хорошая управляемость,
  • высокая плавность хода,
  • низкий уровень шума.
Минусы:
  • быстро стирается,
  • тонкая боковина, что грозит частыми порезами.

Стоимость: 6500 рублей за 1 шт.

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Kumho Ecowing

Плюсы:
  • средний уровень шума,
  • мягкая,
  • высокая износостойкость и прочность.
Минусы:
  • мягкая боковина,
  • плохая управляемость на мокром асфальте.

Стоимость: 6000 рублей за 1 шт.

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MICHELIN Energy XM2+

Плюсы:
  • резина премиального класс,
  • исключительное сцепление даже на мокрой дороге,
  • долговечность и надежность,
  • комфорт и низкий уровень шума.
Минусы:
  • тонкие боковины, возможны порезы,
  • строго для города, плохой контакт на других типах покрытий.

Стоимость: 7200 рублей за 1 шт.

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Dunlop GRANDTREK PT3

  • Плюсы:
  • мзносостойкость,
  • сцепление с дорогой, управляемость.
Минусы:
  • высокая стоимость,
  • жесткая при проезде неровностей.

Стоимость: 7300 рублей за 1 шт.

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Continental ContiPremiumContact 5

Плюсы:
  • хорошее сцепление с дорогой,
  • мягкая,
  • низкий уровень шума.
Минусы:
  • слишком быстрый износ,
  • достаточно дорогая.

Стоимость: 10 000 рублей за 1 шт.

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Yokohama BluEarth-A 50

Плюсы:
  • очень тихая,
  • хорошо держит и тормозит.
Минусы:
  • мягкая и валкая боковина,
  • быстрый износ.

Стоимость: 6200 рублей за 1 шт.

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На этом наш список рекомендованных к покупке покрышек завершается. И тут стоит отметить, что вы можете покупать эту резину не только в размере 215/65, он был взят как пример, который используется у массового автомобиля. В других размерах без изменения диаметра, свойства резины меняться не будут.

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