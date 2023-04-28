Восемь летних покрышек на любой кошелек: от бюджетных до премиальных

Восемь летних покрышек в размере R16 215/65: от бюджетных до премиальных
Резина с размером 215/65 R16 очень популярна в сегменте доступных массовых автомобилей. Например, покрышками с таким размером оснащается Renault Duster. Сегодня выбор огромен – легко запутаться.
В этой статье мы представляем вам 8 вариантов летних шин от бюджетных до премиальных, которые предлагают различное сочетание производительности, безопасности и комфорта.
- хороший бюджетный вариант,
- мягкая.
- выше среднего уровень шума,
- машина становится более валкой,
- страдает управляемость на скоростях выше 100 км/ч.
Стоимость: около 6500 рублей за 1 шт.
- умеренный уровень шума,
- мягкая,
- низкий уровень аквапланирования.
- низкое сопротивление качению
- очень быстрый износ.
Стоимость: 7500 рублей за 1 шт.
- хорошая управляемость,
- высокая плавность хода,
- низкий уровень шума.
- быстро стирается,
- тонкая боковина, что грозит частыми порезами.
Стоимость: 6500 рублей за 1 шт.
- средний уровень шума,
- мягкая,
- высокая износостойкость и прочность.
- мягкая боковина,
- плохая управляемость на мокром асфальте.
Стоимость: 6000 рублей за 1 шт.
- резина премиального класс,
- исключительное сцепление даже на мокрой дороге,
- долговечность и надежность,
- комфорт и низкий уровень шума.
- тонкие боковины, возможны порезы,
- строго для города, плохой контакт на других типах покрытий.
Стоимость: 7200 рублей за 1 шт.
Dunlop GRANDTREK PT3
- Плюсы:
- мзносостойкость,
- сцепление с дорогой, управляемость.
- высокая стоимость,
- жесткая при проезде неровностей.
Стоимость: 7300 рублей за 1 шт.
- хорошее сцепление с дорогой,
- мягкая,
- низкий уровень шума.
- слишком быстрый износ,
- достаточно дорогая.
Стоимость: 10 000 рублей за 1 шт.
- очень тихая,
- хорошо держит и тормозит.
- мягкая и валкая боковина,
- быстрый износ.
Стоимость: 6200 рублей за 1 шт.
На этом наш список рекомендованных к покупке покрышек завершается. И тут стоит отметить, что вы можете покупать эту резину не только в размере 215/65, он был взят как пример, который используется у массового автомобиля. В других размерах без изменения диаметра, свойства резины меняться не будут.