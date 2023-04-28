Восемь летних покрышек на любой кошелек: от бюджетных до премиальных

В этой статье мы представляем вам 8 вариантов летних шин от бюджетных до премиальных, которые предлагают различное сочетание производительности, безопасности и комфорта.

На этом наш список рекомендованных к покупке покрышек завершается. И тут стоит отметить, что вы можете покупать эту резину не только в размере 215/65, он был взят как пример, который используется у массового автомобиля. В других размерах без изменения диаметра, свойства резины меняться не будут.