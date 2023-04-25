Tesla Model Y стала дешевле средней машины в США

Падение цены на Model Y — это рекордный обвал ценника крупносерийного автомобиля в современной истории американского рынка, пишет Bloomberg. Прошлым летом базовая комплектация кроссовера в США обошлась бы в 67 тысяч долларов. Теперь — в 47 тысяч, что на 750 долларов меньше средней по стране стоимости новой машины.

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Агентство указывает, что Model Y уже в прошлом году была не только самым продаваемым в США электромобилем, но и почти самым популярным кроссовером в принципе. Теперь же на фоне ослабления спроса Tesla решила резко снизить цены. Разумный ли это ход? Комментирует автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:

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Игорь Моржаретто партнер аналитического агентства «Автостат»:

«Ну, на фоне снижения спроса все средства хороши. Если он хочет, может понизить цену, причем значительно. Вряд ли он будет продавать машины себе в убыток. Поэтому я думаю, что у него был достаточно большой запас по маржинальности, и он может себе позволить опуститься до каких-то минимальных значений прибыльности. Зато сохранит свою долю рынка, а может ее увеличить, убрав каких-то конкурентов, которые вряд ли себе это могут позволить. В конце концов, у него собственное производство батарей. Насколько я понимаю, это, наверное, позволяет где-то сэкономить. Ну и он увеличит объемы, а при увеличении объемов себестоимость может тоже уменьшаться. Посмотрим. В случае с Илоном Маском искать рациональные объяснения иногда странно».

Пока рынок сомневается в целесообразности демпинга: с начала прошлой недели акции Tesla упали почти на 13%. Как указывает Bloomberg, инвесторы опасаются превращения электромобилей из люкса в ширпотреб, с сопутствующим снижением маржи от продаж. По данным агентства, ряд китайских производителей электрокаров уже ответили на ход Маска собственными скидками. Как выразился глава Ford Motor Джим Фарли, «ценовые войны начинаются повсюду. Кто моргнет, если на кону рост компании?»

Докатится ли глобальное подешевение электромобилей до России? Пора ли прицениваться? Рассуждает эксперт инфраструктурного центра «Автонет» Московского политеха Юрий Урюков:

Юрий Урюков эксперт инфраструктурного центра «Автонет»:

Московского политеха «Россия сейчас вообще становится обособленным сегментом автомобильного рынка, который и до сих пор не очень понятно, как будет существовать. У нас есть и пытаются развивать внутреннее производство. От нас уходят известные зарубежные игроки. К нам вроде как приходят новые китайские игроки, налаживается так или иначе параллельный импорт. Когда все это придет в норму, сказать сложно, и какую структуру приобретет рынок, тоже пока, я думаю, никто не возьмется предсказывать. Поэтому покупателям российских электромобилей придется ориентироваться больше на те льготы, те выгоды и те условия, которые предлагает государство для поддержания этого сегмента рынка. А они, скорее всего, продолжатся, хотя, например, уже мы слышим заявления, что в Москве собираются вернуть транспортный налог на электромобили, и это, конечно, не поспособствует росту этого сегмента рынка».