Тайны дизельного топлива: что в нем содержится и в чем секрет летнего варианта

Многим известно, что существует несколько сортов бензина, каждый из которых соответствует своей приставке АИ (92-95-98-100) и имеет свой уровень октанового числа. Также немало людей знают, что в бензин могут добавляться различные присадки, способствующие улучшению эксплуатационных характеристик автомобиля. Однако гораздо меньше информации доступно о дизельном топливе. Чем оно отличается от бензина? Почему нельзя заливать дизель в бак бензиновой машины и наоборот? Почему бензин всегда одинаковый, а дизель бывает летний и зимний?

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При сравнении дизтоплива и бензина сразу бросается в глаза разница в химическом составе. Если бензин представляет собой смесь легких углеводородов, которые сгорают в двигателе, высвобождая энергию, то дизтопливо — это смесь тяжелых углеводородов, потому дизель и называют тяжелым топливом. Именно поэтому на выхлопе у дизельных двигателей образуется намного больше вредных веществ, чем у бензиновых. Для этого в современных дизельных двигателях устанавливают сложные системы очистки вроде СРОГ (EGR) – системы рециркуляции выхлопных газов и сажевых фильтров. Бензиновый двигатель же обходится простым катализаторов.

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Нельзя залить дизтопливо в бак бензиновой машины и наоборот по нескольким причинам. Во-первых, двигатели, рассчитанные на различные виды топлива, имеют разные принципы работы и различные конструктивные особенности. Если бензин поджигается искрой свечи, то дизельное топливо самовоспламеняется путем агрессивного сжатия. Во-вторых, дизельное топливо и бензин имеют различную горючесть и способность к воспламенению. Если говорить просто, то залив неправильное топливо, можно уничтожить двигатель практически мгновенно, потому что солярка, помимо всего прочего, обладает крупными кристаллическими компонентами, и они засорят все магистрали. При этом средняя степень сжатия у бензиновых моторов 10:1, а у дизельных 18:1 и выше. Таким образом, топливо не воспламенится и может случиться некий аналог гидроудара. Придется разбирать двигатель с магистралями, а после чистить или менять на новые, в зависимости от повреждений. Ну и само собой, если вы случайно залили в бак бензинового автомобиля дизельное топливо, не вздумайте его заводить. Сразу вызывайте эвакуатор и бегом в сервис, пока урон не столь велик.

РИА Новости

Почему дизель бывает летним и зимним

Если бензин круглогодичный, то дизельное топливо бывает летним и зимним. Оно завязано на вязкость, поэтому очень чувствительно к колебаниям температур. Обычное летнее дизельное топливо на холоде сначала становится желеобразным, а потом может и вовсе затвердеть. Зимнее же обладает специальными присадками, предотвращающими загустение. Достаточно часто, с наступлением первых заморозков, можно увидеть дорогие дизельные автомобили, которые на эвакуаторе едут в сервис. Здесь все просто-владелец автомобиля не сжег летнюю солярку и не заправил зимнюю, из-за чего очередным утром просто не смог завести двигатель. Данная процедура в сервисе - удовольствие недешевое, плюс стоимость эвакуатора, поэтому с наступлением первых холодов рекомендуется очень внимательно относиться к данному вопросу.

Как узнать, какой тип дизеля продается в данный момент на заправке

Самый простой способ узнать, какой тип дизельного топлива в данный момент разливают на заправке, это спросить об этом в кассе. Помимо этого, вы можете попросить документы на топливо, вам не имеют права отказать в предоставлении сертификата. Если же отказывают, это говорит о том, что лучше поехать на другую заправку вы избежание потенциальных проблем с двигателем и топливной системой. Зимняя солярка обозначается латинскими буквами E и F, что означает, разрешённую температуру использования до минус 20 градусов. Если вы проживаете северных широтах с очень суровыми зимами, там нужно искать специальное дизельное топливо, обозначенная русскими буквами "З" или "А", что означает зимнее или арктическое.

Если вы заправляетесь на дорогих брендовых АЗС, скорее всего проблем с соляркой при первых заморозках не возникнет, так как крупные компании следят за имиджем. Но все равно, мы рекомендуем не терять бдительность, так как законов, регулирующих продажу дизельного топлива для разных времен года, нет. Есть лишь определенные рекомендации, но ответственности за их несоблюдение не предусмотрено. Таким образом, эта головная боль целиком и полностью ложиться на плечи автовладельца.

Преимущества дизельного топлива