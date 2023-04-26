$81.55+0.2890.03+0.57

Опасный груз: дальнобойщик обратился к водителям легковушек

Подумайте дважды, прежде чем встраиваться перед фурой и заставлять ее тормозить.

Дальнобойщик - водителям легковушек: подумайте дважды, прежде чем подрезать фуру
© За рулем

Простой дальнобойщик записал видеообращение к владельцам легковых автомобилей и выложил его в Сеть. Суть его проста и, можно сказать, традиционна для подобных видео: предостеречь водителей от резкого встраивания перед многотонным грузовиком.

Но аргументация интересная и достойная внимания. Начав видеообращение снаружи грузовика, затем водитель забирается в полуприцеп и показывает его содержимое.

«Вы, когда подрезаете фуру, вы же не знаете, что внутри», – говорит шофер.

В этот момент в кадре колесные пары для железнодорожных вагонов.

Дальнобойщик говорит, что даже если такой груз очень надежно закрепить, при аварии или экстренном торможении он все равно рискует ударить в кабину грузовика сзади или, чего хуже, выкатиться на дорогу.

Последствия такого развития событий даже не хочется представлять.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий