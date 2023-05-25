Как выбрать велосипед, если нет опыта

Выбор велосипеда может быть сложным, особенно если вы покупаете его впервые. Важно учесть несколько факторов, таких как возраст, пол, уровень опыта и индивидуальные предпочтения. В этой статье мы рассмотрим, как выбрать велосипед для ребенка, мужчины или девушки, а также основные типы велосипедов, их особенности, различные типы рам и комплектацию.

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Определение нужд и предпочтений

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Прежде всего, определите, для каких целей предназначен велосипед. Вы планируете использовать его для городских поездок, прогулок по паркам или серьезных спортивных мероприятий? А может вы хотите увезти его на дачу и кататься по полям? Правильный ответ на этот вопрос, поможет вам определиться с типом велосипеда и его особенностями, а потому это первое, с чего нужно начинать.

Размер рамы и колес

Правильный размер рамы и колес важен для комфорта и безопасности. В зависимости от роста и возраста велосипеды должны иметь разные размеры рамы и диаметры колес. Детские велосипеды в среднем оснащены колесами от 12 до 24 дюймов, размер рамы тоже, соответственно, маленький. Выбирайте велосипед, учитывая рост и возраст ребенка. Он должен уверенно стоять на земле, когда сидит на седле, в противном случае, он упадет на бок вместе с велосипедом и не сможет себе помочь.

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Взрослые велосипеды имеют колеса от 26 до 28 дюймов и разные размеры рамы. Чтобы выбрать подходящий размер, измерьте длину ноги и обратитесь к таблице размеров производителя. Последнее важно, так как форма и оснащение рамы дополнительными амортизаторами делают раму каждого производителя уникальной.

Типы велосипедов и их особенности

Велосипеды делятся на несколько основных типов, которые отличаются конструкцией, предназначением и стилем езды.

Городские велосипеды идеальны для поездок по улицам города, паркам и твердым дорогам. Они имеют прочную раму, удобное широкое седло и набор передач для легкой езды. Городские велосипеды часто имеют нижнюю раму, что облегчает посадку. Комплектация обычно включает крылья, фары, багажник и звонок, что делает их удобными для городских условий. А вот амортизаторов и прочих спортивных атрибутов здесь обычно не бывает.

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Горные велосипеды предназначены для бездорожья и сложного рельефа. Они имеют широкие покрышки с грубым рисунком протектора, амортизаторы (передние или двойные) и множество передач для удобстива на подъемах и спусках. Рамы горных велосипедов обычно прочнее и тяжелее, чтобы выдерживать нагрузки езды по неровным поверхностям. Седла у горных велосипедов узкие, чтобы можно было активно крутить педали без дискомфорта.

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Шоссейные велосипеды разработаны для высокоскоростной езды по ровным и асфальтированным дорогам. Они имеют тонкие покрышки для наименьшего сопротивления, легкую раму (обычно из алюминия или карбона) и большое количество передач для максимальной эффективности. Это нечто среднее между городским и горным велосипедами, а потому седло обычно можно заменить с учетом персональных особенностей.

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Велосипеды с фиксированным передаточным числом (фикси) имеют одну передачу и отсутствие свободного хода. Они легкие и простые в обслуживании, но требуют определенного опыта в езде и не подходят новичкам. Отличаются узким рулем для быстрого маневрирования.

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BMX предназначены для выполнения трюков и соревнований. Они имеют маленькие колеса, прочную раму и руль, который может вращаться на 360 градусов. Рамы BMX имеют низкую конструкцию для удобства выполнения трюков. Практически не подходят для обычных покатушек теплым вечером из-за своих конструктивных особенностей, которые не дают расслабиться.

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Электровелосипеды оборудованы электромотором. Они подходят тем, кто хочет экономить силы или преодолевать длинные дистанции. Электровелосипеды могут быть выполнены в разных стилях (городские, горные, шоссейные) и из-за аккумулятора и мотора весят заметно больше собратьев. При выборе обратите внимание на мощность мотора, емкость аккумулятора и дальность хода на одном заряде.

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Велосипед для начинающих

Если у вас нет опыта велосипедной езды, рекомендуется начать с городского или гибридного велосипеда. Они обеспечивают комфорт, устойчивость и легкость в управлении, что позволит вам быстро освоиться и почувствовать себя уверенно на дороге. Когда вы наберетесь опыта, вы сможете перейти к более специализированным типам, в зависимости от ваших интересов и потребностей.

Учет бюджета и комплектации

Цены на велосипеды могут сильно варьироваться в зависимости от типа, бренда и качества компонентов. Хороший брендовый велосипед может стоить дороже машины, поэтому не удивляйтесь ценникам в сотни тысяч рублей. Но большинство, разумеется, передвигается на велосипедах от 10 до 25 тысяч рублей, это самый распространенный бюджет. Помимо велосипеда, не забудьте учесть стоимость аксессуаров, таких как шлем, замок, насос и бутылка для воды.

Велосипеды могут иметь различную комплектацию, включая разные тормоза (ободные, дисковые механические или гидравлические), системы передач (от 1 до 24 и более) и другие детали. Уделяйте внимание компонентам и выбирайте те, которые соответствуют вашим потребностям и предпочтениям. Советуем не гнаться за большим количеством скоростей, как бы круто это не казалось – большую часть времени вы будете использовать 2-3 передачи.

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Не забывайте о таких важных деталях, как крылья, особенно если вы планируете кататься в дождливую погоду или на мокрых дорогах. Крылья защитят ваши ноги и спину от грязи и воды . В некоторых моделях велосипедов крылья входят в комплектацию, для некоторых их приходится покупать отдельно.

Заключение

Выбор велосипеда — это индивидуальный процесс, который зависит от множества факторов. Учитывая свои потребности, предпочтения и бюджет, обратите внимание на типы велосипедов, размер рамы и колес, комплектацию и дополнительные аксессуары. Не забывайте проконсультироваться с продавцами или опытными велосипедистами для получения дополнительных рекомендаций. Можно почитать профильные форумы, на которых пользователи делятся эмоциями и советами.

Всегда испытывайте велосипед перед покупкой. Это поможет вам определить, насколько удобно сидеть, доставать до педалей и управлять велосипедом. Далеко не всегда тот велосипед, что красив и привлекателен, будет подходить вам физически.

И самый важный момент – учите правила дорожного движения, если хотите выезжать на дороги общего пользования. Огромное количество велосипедистов думает, что автомобильные правила на них не распространяются и сильно заблуждаются. Как только велосипедист выезжает на дорогу, он становится полноценным участником движения и должен соблюдать все правила. Как минимум, это в его интересах, потому что в потоке он наименее защищенный участник.