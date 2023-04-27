Названы пять признаков убитого двигателя в подержанном автомобиле

Автоэксперт журнала «За рулём» Алексей Ревин поделился пятью советами при первичной диагностике мотора, чтобы понять «убитый» движок или нет.

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Во-первых, обязательно нужно послушать, как работает двигатель в непрогретом состоянии. На холодном пуске можно иногда услышать стук гидрокомпенсаторов, стук поршней, грохот цепи привода ГРМ и прочего, чего не должно быть.

Во-вторых, требуется обязательно посмотреть в маслозаливную горловину. Внутри не должно быть черных сгустков от старого закоксовавшегося масла. Если там все светло – тем лучше. Также на крышке маслозаливной горловины не должно быть никаких черных сгустков, которые свидетельствуют о попадании антифриза в двигатель.

В-третьих, на щупе уровень масла должен быть ближе к верхней метке, что означает, что за авто следят. Также там не должно быть частиц сажи

Четвёртое – важно осмотреть сам двигатель, и хорошо, если силовой агрегат покрыт нетолстым слоем пыли. Значит, в движке нет утечек масла или антифриза. Еще не мешает осмотреть детали системы охлаждения агрегата на возможность утечек. Кроме того, обязательно стоит посмотреть на непрогретом моторе в расширительный бачок. Если там будет моторное масло – такой автомобиль лучше не покупать.