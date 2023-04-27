Дилеры: автомобили будут дорожать в России и дальше
Дилеры, опрошенные "Российской газетой", рассказали о том, что автомобили в России будут дорожать и дальше. И дело не только в рубле, который в последнее время несколько ослаб.
"Цены на новые автомобили зависят от многих факторов: курса валют, стоимости логистических услуг и таможенных расходов. В ближайшее время цены на новые машины в России продолжат расти. Ключевая причина этого - дефицит автомобилей - особенно в массовом сегменте, - например, Volkswagen Polo, Kia Rio и другие модели на сегодняшний день в Россию не поставляются, но спрос на них по-прежнему высок.
При этом параллельный импорт не может полностью закрыть спрос на новые автомобили, так как машины привозятся по конкретному заказу покупателя, а не в больших объемах, как до обострения геополитической обстановки. В связи с чем эта схема тоже не влияет на стоимость новых авто. Учитывая колебания курса валют и отсутствие большого выбора иномарок на российском рынке, цены на них в течение 2023 года могут увеличиваться ещё на 30%", - рассказывает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.
Генеральный директор ГК Автодом Андрей Ольховский отмечает, что отсутствие регулярных поставок автомобилей американских и европейских автоконцернов привело к значительной трансформации российского авторынка. Все большим спросом у российских покупателей стали пользоваться китайские автомобили.
"В прошлом году доля китайских автопроизводителей росла стремительными темпами. Если в первом полугодии 2022 года доля автомобилей из КНР составляла лишь 3,7%, то во втором она достигла 33%. В этом году доля новых китайских авто может превысить 60%.
Цены на китайские автомобили за прошлый год выросли на 30-75%. Сейчас средневзвешенная стоимость нового автомобиля из Поднебесной находится на уровне 2,
В ближайшее время китайские бренды постараются удерживать цены на уровне конца прошлого года. В течение этого года стоимость китайских автомобилей увеличится в среднем на 10%. Конечная стоимость будет зависеть от курса валют.
Стоимость автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, также во многом зависит от сложности логистических цепочек. На текущий момент предпосылок для снижения цен на такие автомобили не наблюдается", - говорит эксперт.
Генеральный директор ГК АвтоСпецЦентр Андрей Терлюкевич в то же время добавляет, что несмотря на увеличение стоимости автомобилей, спрос среди россиян на машины держится на достаточно высоком уровне.