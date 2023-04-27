Дилеры: автомобили будут дорожать в России и дальше

При этом параллельный импорт не может полностью закрыть спрос на новые автомобили, так как машины привозятся по конкретному заказу покупателя, а не в больших объемах, как до обострения геополитической обстановки. В связи с чем эта схема тоже не влияет на стоимость новых авто. Учитывая колебания курса валют и отсутствие большого выбора иномарок на российском рынке, цены на них в течение 2023 года могут увеличиваться ещё на 30%", - рассказывает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.