Автоматическая коробка передач: ошибки, которые никогда нельзя допускать

С появлением автоматических коробок передач жизнь простого водителя стала сильно проще. Больше не требуется переключать передачи, выжимать сцепление и постоянно следить за оборотами. Но простота управления накладывает и некоторые ограничения на владельцев автомобилей с АКПП. Мы составили список из девяти основных ошибок, которые могут привести к уничтожению коробки и попаданию на большие денежные траты.

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Раннее включение задней передачи

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При переключении АКПП из положения «D» в «R», необходимо дожидаться полной остановки автомобиля. Многие водители при парковке, когда приходится часто менять направление движения, совершают ошибку и не дожидаются остановки автомобиля. Это приводит к повреждению шестеренок, передач и фрикционов. Причем многие ошибочно думают, что если делать так редко, то ничего страшного не произойдет. Это не так: при такой нагрузке начинает стачиваться металл от внезапного повышенного трения, а это приводит к стружке, которая из трансмиссионной жидкости никуда не денется и будет продолжать разрушать компоненты коробки. Да, в поддоне коробки установлены магниты для собирания стружки, но это не защищает на 100%, а лишь снижает эффект.

Продолжительная пробуксовка зимой

Зима – штука коварная, иногда машина может застрять буквально на ровном месте. Худшая идея в этот момент, это приступить к попыткам выбраться самостоятельно пробуксовывая на месте. Дето в том, что АККП очень чувствительна к пробуксовкам и мгновенно перегревается. А это не только металл, это еще и поджаренное масло, которое теряет смазывающие и охлаждающие свойства. Также начинают очень быстро в буквальном смысле слова сгорать пакеты фрикционов, а их замена, это полная переборка АКПП со всеми вытекающими.

Риа Новости

Поэтому если вы застряли на автомобиле оснащённом АКПП, необходимо или создать условия для простого самостоятельного выезда (доски, песок, ветки), или же позвать на помощь, чтобы вас вытолкали/вытянули. Даже вызов эвакуатора намного дешевле, чем капитальный ремонт коробки передач.

Дрифт

Любители пожечь резину на автомобиле с АКПП столкнуться с теми же проблемами, что и буксовавшие зимой на льду. Причина точно такая же – перегрев и сгорание трансмиссионной жидкости и пакетов фрикционов. Есть современные спортивные автомобили, которые оснащены функцией «дрифт» и многие полагают, что это решает все проблемы. К сожалению, нет: как ни оптимизируй электронику и софт, физику не обманешь и перегрев никуда не денется, поэтому строго не рекомендуем, так как пять минут славы могут стоить очень дорого.

РИА Новости

Буксировка на тросе

Буксировать автомобиль на тросе можно на совсем небольшие расстояния, когда это необходимо. На дальние расстояния нужен эвакуатор с платформой и никак иначе. Многие ошибочно полагают, что достаточно переключить коробку в нейтраль, и можно катить куда угодно. Но переведя АКПП в нейтральное положение, вы всего лишь разблокируете ее. А вот масляный насос и система охлаждения не запустятся. В итоге АКПП начнет очень быстро нагреваться и при этом работать в «сухих» условиях. Как итог – стружка и скорый выход из строя.

Переключение в режим N на светофоре

После смены автомобиля с мануальной коробкой передач на машину с АКПП многие водители по привычке переводят коробку в нейтраль на светофорах полагая, что так они разгружают механизм. Но все происходит ровно наоборот – механизм начинает изнашиваться от размыкания и последующего смыкания сцепления. АКПП разрабатывалась с учетом того, что авто может долго стоять при включенной передачи без какого-либо вреда при этом. С АКПП есть одно правило: чем меньше ее трогаешь – тем дольше она живет. Тут оговоримся, что это правило не касается некоторых роботов. Например, печально известную РКПП на первых Focus 3, наоборот, рекомендовали почаще переводить в "нейтраль" при остановках.

Раннее включение режима парковки

Когда вы паркуетесь, необходимо дождаться полной остановки автомобиля прежде, чем включить режим «Р». Дело в том, что режим паркинг не программный, а физический. В коробке передач есть блокиратор, который «набрасывается» на шестерню, чем препятствует ее вращению. Соответственно ранее включение режима парковки, создает резкую остановку автомобиля и удар в АКПП, который вы точно услышите. Это приводит к разбиванию деталей и появлению их осколков в смазывающей жидкости, которая разнесет их по самым дальник уголкам корпуса АКПП и забьет всевозможные фильтры.

Буксировка тяжелого прицепа

У каждого автомобиля есть пределы допустимой массы буксировки, превышать которые опасно не только для подвески, но еще и АКПП, которая вынуждена работать в непредусмотренном режиме.

Для буксировки тяжелого груза нужен большой крутящий момент и обычная коробка передач, особенно на бензиновых автомобилях, к этому просто не готова. Возникает интенсивное трение и перегрев.

Пренебрегание ручным тормозом при крутом уклоне

Простой постановки АКПП в режим парковки недостаточно, если автомобиль стоит на сильном уклоне. Дело в том, что в этом режиме, движение автомобиля блокируется тем самым фиксатором, о котором говорилось выше. И вот именно на этот фиксатор, ложится вся нагрузка из-за чего со временем начинается деформация и последующие трудности при снятии коробки с режима парковки.

Помните, на уклоне необходимо правильно пользоваться ручным тормозом: после остановки автомобиля, не снимая ноги с тормоза, включаем режим «Р» после этого фиксируем автомобиль стояночным тормозом (ручником) и только после этого отпускаем тормоз. Если поставить автомобиль на ручник после снятия ноги с педали тормоза, это не будет иметь практически никакого эффекта, потому что авто уже откатится и даст нагрузку на механизм паркинга в коробке.

Не менять масло в АКПП

Автопроизводители любят заявлять о том, что АКПП «необслуживаемая» и менять масло в ней не нужно, но это не является правдой. Дело в том, что, как и любое масло, трансмиссионная жидкость со временем перегревается, загрязняется и медленно теряет свои свойства. Поэтому раз в 50 000 км необходимо менять и жидкость, и поддон со встроенными фильтрами и магнитами. Это сильно замедлит процесс уставания коробки передач и может продлить ей жизнь на сотню тысяч километров. Важно помнить, что масло меняется только в паре с поддоном, прокладками и болтами, так как все перечисленное – одноразовое.

Признаки, что АКПП приближается к ремонту

Любой механизм когда-нибудь приходит в негодность по различным причинам. Понять, что АКПП в вашем автомобиле устала можно по следующим симптомам:

пинки при переключении передач,

рывки при спокойной езде и движении накатом,

выбивание передачи,

некорректное отображение текущей передачи,

долгое переключение скоростей,

не включается задняя скорость,

появление ошибки АКПП в бортовом меню,

пробуксовка при старте,

вибрация при остановке или медленном передвижении.