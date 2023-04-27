Шумоизоляция шин: разводка или действительно работает?

Такую шумоизоляцию можно сделать и своими руками. Цена вопроса — кусок поролона и банка резинового клея.

© За Рулем

Производители постоянно совершенствуют конструкцию шин, в том числе и для снижения шума. Но все изменения часто сводятся к одному – наклеиванию звукопоглощающего материала внутри шины.

Ну а зачем за это еще и платить? Интернет пестрит советами бывалых автолюбителей, как сделать это самостоятельно, используя самые простые материалы. В ход идет даже обычный поролон, нарезанный полосками или кубиками. Дешево и сердито – главное, тщательно все проклеить, чтобы ничего внутри колеса не оторвалось во время движения.

Вот так выглядит заводская шумоизоляция шин Goodyear. В случае прокола слой шумоизоляции можно аккуратно отклеить и произвести ремонт.

Эффект обещают потрясающий – шумность колес сократится в разы.

Верим?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– То, что делают ведущие шинные производители, привлекло внимание и тюнинговых фирм. И вот уже в обычные, не предназначенные для «зашумливания» шины устанавливают комплекты внутренних покрытий, часто китайского производства. Вероятно, эффект от таких гаражных доработок будет хуже, чем от заводского решения, после серии испытаний.

Даже если все удалось качественно закрепить и отбалансировать колесо, снизить шумность удастся ненамного – не более полутора децибел. При этом трудно сказать, как поведет себя «инородное тело» внутри шины при проколе и последующем ремонте. Скорее всего, такую шумоизоляцию придется удалить целиком для проведения качественного ремонта шины.

Наш вердикт