За последнее время было много новостей, связанных с главным автомобильным концерном России – АвтоВАЗом. Там и повышение цен, и новые модели, и даже санкции для официальных дилеров.

Санкции для дилеров при нарушении ценовой политики

Глава «Автоваза» Максим Соколов рассказал о новой ценовой политике концерна и изменении уровня самостоятельности дилерских центров Lada. Раньше дилеры получали рекомендации по ценообразованию на автомобили, но могли принимать решения о повышении стоимости самостоятельно и безнаказанно. Теперь же будет обозначен верхний ценовой порог, переступать который будет нельзя. При нарушении ценовой политики дилер понесет штрафные санкции и может даже утратить статус авторизованного партнера.

По сути, это ручное управление рынком, что не очень-то приветствуется законодательством. Но иногда нужно отступать от правил чтобы навести порядок, а на авторынке очень большой бардак уже несколько лет. Поэтому решение очень грамотное, оно должно дать возможность людям покупать автомобили Lada по задуманной производителем цене без огромных накруток «из воздуха».

Повышение цен на автомобили Lada в мае 2023

Также глава концерна рассказал о планах повысить стоимость всех автомобилей Lada с первого мая 2023 года в среднем на 2%. Как отметил Максим Соколов, рост цен на автомобили ВАЗ не превысит прогнозируемый уровень инфляции, который ожидается в районе 5,3%. Оправдание, конечно, так себе, но машины в ближайшее время в России будут только дорожать.

В продажу вернутся модели с 16-клапанным двигателем

После введения масштабных санкций в первом квартале 2022 года компания временно прекратила выпуск двигателей 1,6 литра с 16 клапанами, оставив на рынке только базовую 8-клапанную версию. Видимо, проблемы были устранены и автомобили с более современным двигателем снова доступны к покупке. На текущий момент новинка доступна только при покупке Lada Granta со стартовой ценой в 865 000 рублей.

Автоваз

Это версия «комфорт», которая оснащена двумя передники подушками безопасности, подогревом передних кресел, кондиционером и аудиосистемой. Про электронные помощники пока данных нет. Двигатель выдает 106 л.с. и 148 Нм крутящего момента, что вполне неплохо, потому что 8-клапанная версия слабее примерно на 25 лошадей, что заметно.

Утверждены планы по объему выпуска автомобилей на 2023 год

Максим Соколов подтвердил, что компания "Автоваз" действительно планирует выпустить более 400 000 автомобилей в 2023 году. Эта цифра соответствует докризисным планам, которые включали в себя еще и линейку Renault. На текущий момент завод работает в две смены, причем шесть дней в неделю. Всего на предприятии трудоустроено более 40 000 сотрудников.

Проблемы с поставками комплектующих устранены не полностью

На текущий момент проблемы с поставками комплектующих сохраняются, хоть и в заметно меньшем объеме. Но теперь это уже не приводит к остановке всего конвейера, это лишь создает некомплектные автомобили, которые не уходят на продажу, а остаются ждать недостающих запчастей. Из-за этого растет себестоимость автомобилей, потому что простой стоит денег. Вероятно, это в свою очередь тоже повлияло на принятие решения о повышении цен на 2% на весь модельный ряд.

Автоваз

Автоваз получил в собственность бывший завод Nissan

После продолжительных переговоров в феврале 2023 года бывший завод Nissan перешел в собственность «Автоваза» и будет называться «Lada Санкт-Петербург».

Мощность завода позволяет собирать порядком 130 000 автомобилей в год. На текущий момент решено, что пока там будут производиться актуальные модели – Granta, Niva и Niva Travel, которая некогда называлась Niva Chevrolet, хоть и не являлась разработкой компании Chevrolet. Эта «Нива» с американским названием собиралась на заводе в Тольятти, так что теперь линии освобождаются и там будут строиться китайские автомобили под брендом Lada.

Причем, по словам Максима Соколова, этот факт не будет скрываться от покупателей, наоборот, наращивая объем локализации в компании надеятся, что со временем китайские автомобили, выпущенные на заводе в Тольятти, будут больше российскими, чем китайскими. В планах стоит сборка седанов и кроссоверов классов C и D, но конкретных моделей пока не упоминается.

Есть шансы, что производство будет расконсервировано до конца этого года, но гарантий нет. Также там планируется возобновление сборки Lada Largus – идеального автомобиль для негабаритных перевозок. Этот автомобиль собирается по лицензии, но является полностью отечественным продуктом. Запуск конвейера с Lada Largus планируется на сентябрь этого года, если не случится непредвиденных проблем.

Новый электрокар Lada Largus

Помимо перезапуска классической Lada Largus, планируется наладить выпуск электрической версии на мощностях Ижевского завода, который сейчас частично не задействован. Под сборку электрокара планируется отдать все основные мощности завода. Первую тестовую партию планируется выпустить уже к концу 2023 года, и если не возникнет сложностей или потребностей в доработке, поставить на конвейер в начале следующего года.

РИА Новости

При частичной невостребованности линий, на них также планируется сборка китайских автомобилей, но это пока лишь на уровне обсуждений, потому что планируемые к сборке авто, пока еще не сертифицированы даже в Китае, а это минимум девять месяцев. Поэтому планы у компании большие, но точных данных пока нет.

Цены на новые машины АвтоВАЗ

Компания уверяет, что новые машины, которые будут строиться методом «отверточной сборки», не будут дороже таких же, но импортируемых из Китая. Концерн намерен добиться этого большим процентом локализации, благодаря своим мощностям, инжиниринговому центру и большой научной базе. Все это позволяет выполнять огромное количество процессов без иностранного вложения, что принесет баллы в процент локализации. Опять же, это пока что лишь планы и прогнозы, как оно будет на самом деле – никто не знает.