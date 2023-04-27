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Эксперты предупредили об опасности бензина Аи-92 для моторов с турбинами

Газета АиФ опросила экспертов автомобильной отрасли и выяснила, что бензин с октановым числом Аи-92 может быть опасен для современных моторов с турбинами.

Бензин Аи-92 может быть опасен для современных моторов с турбинами
© Южный автомобиль

Сейчас многие двигатели соответствуют экологическому классу Евро-5 и Евро-6, которые закрепляют строгие требования по выбросам вредных веществ в атмосферу. Чтобы соответствовать им производители изменяют конструкцию двигателей, увеличивая степень сжатия. Чем выше степень сжатия, тем эффективнее сгорает топливо, а соответсвенно вырабатывается больше энергии при его сгорании. Для предотвращения детонации выпускают высокооктановые сорта бензина.

Детонация — это взрывной процесс воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя. Если нормальная скорость распространения фронта пламени составляет около 30 м/с, то при детонации огонь распространяется со скоростью до 2000 м/с. При нормальных условиях рабочая смесь воспламеняется, когда немного не доходит до верхней мертвой точки (МВТ). Угол опережения зажигания в обычных условиях составляет 2–3 градуса. Завершается вспышка после того, как поршень минует ВМТ. При детонации рабочая смесь воспламеняется еще в середине такта сжатия. Во время такого процесса поршень испытывает сильное противодействие, что приводит к падению мощности двигателя и повышенному расходу топлива. Сам двигатель испытывает дополнительные нагрузки, которые не идут ему на пользу.

Если заправлять машину с турбомотором бензином Аи-92, то автоматика, корректирующая эффект детонаций, будет испытывать больше сложностей, а погасить удастся не все детонации. Чем дольше использовать низкооктановый бензин в современных моторах, тем быстрее снижается их ресурс. Главное отличие АИ-92 от АИ-95 — это его более низкая детонационная стойкость.

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