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Эксперты рассказали об опасностях для продажи корейских автомобилей в России

Автомобили из Южной Кореи всегда славились своей технологичностью. В скором времени с поставками таких машин могут возникнуть проблемы.

Эксперты рассказали об опасностях для продажи корейских автомобилей в России
© Car.ru

Корейские автомобили до недавнего времени пользовались спросом на рынке России. Они занимали позиции лидеров по реализации и конкурировали с продукцией АвтоВАЗа. Однако в 2022 году компании Hyundai и KIA прекратили поставки транспортных средств в Россию. Недавно же стало известно о введении ограничений экспорта некоторых товарных позиций в РФ и Белоруссию.

Запреты не распространяются на запчасти, которые необходимы для уже реализованных в стране автомобилей. Поставки комплектующих будут проводиться даже для машин немецкого производства через Корею.

Новые ограничения могут оказаться неблагоприятными для самих производителей в Корее. Они будут вынуждены в краткий срок найти другой рынок сбыта из-за запрета даже параллельных поставок. Кроме того, такие изменения могут стать причиной увеличения цен на автомобили. В результате покупательский интерес в России будет значительно снижен.

Эксперты отмечают, что запрет на импорт определенных товаров может стать причиной улучшения производства внутри страны. В результате Россия и Белоруссия перестанут зависеть от поставок комплектующих и машин из других стран.

В настоящее время дилеры имеют достаточный запас комплектующих для обслуживания корейских машин. Эксперты уверены, что проблем с поставками таких деталей в дальнейшем не будет. Сейчас под запрет на поставку попали станки, промышленное оборудование, строительная техника и продукция химической отрасли. Кроме того, есть ограничения на некоторые товары для автомобилестроения, полупроводники и компьютерную технику.

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