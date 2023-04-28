Эксперт объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака

Но у исправного авто таких сложностей быть не должно. Так что заливайте бак "до полного" и радуйтесь жизни. Хотя, конечно, есть ситуации, при которых точно не стоит так делать. Например, если вы не уверены в качестве топлива на незнакомой заправке. Или нет 95-го, который рекомендуется для вашего мотора, зато в изобилии 92-й. В этом случае лучше всего налить его ровно столько, чтобы вам удалось добраться до АЗС, где есть топливо нужного типа и качества", - отметил специалист.