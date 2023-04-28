Эксперт объяснил, опасна ли заправка машины до полного бака

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, опасна ли заправка машины до полного бака.
"Как и любая емкость для технических жидкостей автомобиля бензобак, в идеале, должен быть залит полностью. Как минимум это гарантирует вам возможность преодоления большего расстояния без остановки на АЗС. Кроме того, полный бак существенно облегчает работу топливного оборудования вашего авто. Практически пропадает риск завоздушивания топливного насоса. А это значит, что уменьшается износ дорогостоящего топливного оборудования. Да и у мотора не возникает проблем с топливоподачей, поэтому его ресурс расходуется в более щадящем режиме.
Конечно, при полностью заправленном баке могут возникать ситуации, при которых топливо может вылиться наружу. Например, если пробка бензобака недостаточно герметична, а вы любите резкие маневры или запарковали ваше авто под большим уклоном. В этом случае существует хоть и минимальная, но вероятность возгорания. Однако она ничтожно мала, если не брать в расчет злонамеренных действий третьих лиц. Такие же проблемы могут образоваться в том случае, если неисправна система вентиляции бензобака.
Но у исправного авто таких сложностей быть не должно. Так что заливайте бак "до полного" и радуйтесь жизни. Хотя, конечно, есть ситуации, при которых точно не стоит так делать. Например, если вы не уверены в качестве топлива на незнакомой заправке. Или нет 95-го, который рекомендуется для вашего мотора, зато в изобилии 92-й. В этом случае лучше всего налить его ровно столько, чтобы вам удалось добраться до АЗС, где есть топливо нужного типа и качества", - отметил специалист.