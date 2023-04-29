Куда поехать на авто на два дня на майские праздники: афиша мероприятий

Приближается первая часть майских праздников - россияне будут отдыхать три дня подряд, с субботы, 29 апреля, по понедельник, 1 мая. «Рамблер» рассказал, куда на этих майских жители столичного региона могут отправиться на авто на пару дней.

Фото: ТАСС ТАСС

Познакомиться с чудесами Сергиева Посада

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Путешествие из Москвы в Сергиев Посад на машине займет чуть больше двух часов. В городе расположена Троице-Сергиева лавра (XIV века постройки), самый большой водопад Подмосковья и Музей советского детства. А на майских праздниках 2023 года гости города смогут познакомиться с 12 чудесами Сергиева Посада в компании фонарщика Фаролеро.

Прогулка с Фаролеро представляет собой интерактивный спектакль-экскурсию «без сухого перечисление дат и архитектурных стилей». Его участникам расскажут о городских легендах, «а актеры в плащах и масках, странные находки, неожиданные запахи и звуки раскроют секреты» Сергиева Посада.

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Продолжительность спектакля-экскурсии - один час 15 минут, стоимость детского билета - 1200 рублей, взрослого - 1900 рублей. Экскурсии пройдут 29 и 30 апреля (начало в 19:30) и 1 мая (начало в 20:00).

На базу отдыха

На базе отдыха «Босиком» в Истре подготовили программу с народными гуляниями, полевой кухней, тематической и детской анимацией, конкурсами, караоке-вечеринкой и праздничным ужином с концертной программой (включая выступление группы «Блестящие»). Развлекательные мероприятия на базе запланированы с 28 апреля по 1 мая.

На велопрогулку и мастер-класс

Загородный отель на берегу Оки (поселок Ланьшинский, Тульская область) подготовил для своих гостей различные мероприятия на майские праздники. К примеру, в воскресенье, 30 апреля можно будет отправиться на велопрогулку с гидом к церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Подмоклово.

А 1 мая в «Гуляй-Городе» проведут мастер-класс «Барельефы», участники которого создадут интерьерную объемную картину (стоимость 1900 рублей, материалы включены).

В музей-заповедник

С 28 по 30 апреля 2023 года экспозиции музея-заповедника «Подолье» можно будет посетить без экскурсии. Музей расположен в исторической части Подольска на площади в 13,1 гектара и включает элементы исторического ландшафта бассейна реки Пахры - лугопарк и плодовый сад с более чем 150 видами растений. На территории заповедника находятся памятники археологии, начиная с эпохи мезолита, и памятники архитектуры конца XIX - начала XX века.

музей-подолье.рф

Экспозиционные выставочные залы музея - «Дом горожан Морозовых», «В. И. Ленин и семья Ульяновых в Подольске», «Музей исторических традиций поколений».

Стоимость билетов - от 50 до 200 рублей.