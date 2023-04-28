Как распознать «паленое» масло: инструкция для автомобилистов

Можно проверить вязкостно-температурные свойства моторного масла и окисляемость, оценить испаряемость и деструкцию, изучить микроэлементный состав, исследовать отложения... Но есть и более простые способы выявить суррогат.

Поддельное масло непредсказуемо. Оно, к примеру, может быстро выгорать. Развивается масложор, масло приходится постоянно доливать.

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Кроме того, отсутствие нужных присадок приводит к образованию отложений. Низкие смазывающие свойства породят повышенный износ деталей, шумы и перегрев мотора.

Даже может загореться Check Engine на панели приборов.

Без сложных экспертиз

Единственное, что может оценить потребитель, – состояние ранее купленного масла. Да и то, если оно находится в прозрачной таре.

Десять лет назад именно такое наблюдение нашего читателя породило нашумевшую статью «Убийца в бочке», где были продемонстрированы последствия применения некачественного масла с громким иностранным именем.

Вывод однозначный: если масло начинает расслаиваться или в нем образовался осадок, от него следует побыстрее избавиться!

А вот распознать суррогат при покупке в магазине не получится. Если, конечно, это не откровенно левые канистры, да еще с грамматическими ошибками на этикетках.

Что еще должно настораживать – очень низкая цена на масло известного зарубежного бренда, поставки которого к нам давно прекратились.

Поддельщики масел активизировались, выдавая свой товар за нераспроданные остатки со складов или за параллельный импорт. Осторожно, не попадитесь на эту уловку!

Сегодня, чаще всего, именно продукция громких брендов может оказаться поддельной или просроченной.

Комментарий специалиста

Денис Загарин, руководитель Центра испытаний НАМИ:

— На глаз ничего не определить!

Распознать некачественное моторное масло при покупке фактически невозможно – как по упаковке, в связи с процедурами так называемого «параллельного» импорта с разных рынков, так и по составу.

Имеющийся опыт натурных испытаний показывает, что масло, соответствующее всем физико-химическим характеристикам, иногда проваливало испытания на стендовой установке в связи с несоответствием пакета присадок.

Действенные способы

Определить при покупке годность масла по цвету или по запаху невозможно. Однако можно свести к минимуму риск нарваться на негодный продукт.

Первый вариант – проверять на фирменных сайтах подлинность покупаемого товара.

К примеру, продукцию Газпромнефть можно идентифицировать вот здесь. Информацию о подлинности покупки можно получать как на сайте, так и через смс.

Роснефть предлагает аналогичную услугу. Правда, пока информация доступна только для бочек объемом 216,5 л.

На интернет-ресурсе Лукойла приведена подробная инструкция, помогающая отличить настоящий товар от поддельного.

На сайте Ассоциации автомобильных инженеров ААИ публикуется информация о продуктах, образцы которых прошли испытания в Системе ААИ-ГСМ. Впрочем, таких продуктов там совсем немного.

Второй вариант – положиться на выбор СТО, в котором обслуживается ваша машина. У ремонтников больше возможностей контроля поставщиков, есть своя статистика, да и меру ответственности перед своими клиентами никто не отменял.

Наше и импортное

Российский рынок покинули основные поставщики присадок – Afton, Сhevron Oronite, Infineum, Lubrizol. И даже если часть поставок продолжается по серому импорту, то никакой ответственности за качество товарного продукта никто уже не несет.

Однако базовые масла 1, 2, 3 и 3+ частично производят и в России, хотя основной приток идет из-за границы. А вот группы 4 и 5 действительно завозятся только из-за рубежа.

В отечественных маслах могут применяться как импортные присадки (для самых современных масел), так и отечественные. Каналы поставок фирмы не разглашают.

Комментарий специалиста

Дмитрий Матвеев, генеральный директор сети «Мой Автопрокат»:

— Ищите поставщика и требуйте гарантий!

Качество моторного масла напрямую зависит от поставщика. Первое правило при закупке, как запчастей, так и ГСМ, – приобретать их у проверенного поставщика.

На официальных сайтах производителей можно найти всю нужную документацию, которая подтверждает подлинность того или иного продукта. В магазинах можно и даже нужно требовать сертификаты соответствия на товар (это касается не только масел, но и запчастей).

Обратите внимание на упаковку — у оригинала она будет без «ляпов». Грани ровные, гравировка всех обозначений одинаковая.