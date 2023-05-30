10 провальных суперкаров от знаменитых компаний

Каждый автомобильный концерн старается выпустить свой «суперкар», обычно под этим термином понимают автомобиль с новейшими технологиями, иногда в уникальном кузове и с высокой мощностью. Разумеется, все производители всегда максимально вкладываются в свои автомобили, так как их нужно не только собрать, но еще и продать, да желательно подороже. Но иногда случается так, что концерн крупный, машина дорогая, а покупатели в очередь не выстраиваются. К сожалению, у каждого бренда есть такие темные пятна в истории, давайте постараемся найти их.

© Bugatti

Ferrari Mondial

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Эта модель изначально не претендовала на звание самой дорогой и крутой в линейке, но все-таки это Ferrari, и это был, скажем так, экономичный суперкар. Автомобиль для тех, кто перерос «мерседес», но пока не может купить себе топовую итальянку. В то время Ferrari сотрудничала с Pininfarina, и Mondial был построен на платформе известной Ferrari 308. При первом же взгляде становилось понятно, что это, по сути, «308 Lite», так как общая стилистика хорошо просматривалась, но была крайне упрощена. Но на «внешке» экономия только начиналась, также была упрощена подвеска, а двигатель и вовсе задушен до 214 л.с, что позволяло ему разгонять автомобиль до сотни за 8,5 секунды. Никаким суперкаром тут и не пахло, более того, не только гонщики плохо восприняли новинку, но и простые покупатели, которые по умолчанию ждали от Ferrari того, что она будет Ferrari, а не огрызком от большого вкусного яблока. Всего собрали 703 единицы Mondial 8, после чего производство свернули. Старшая версия, Mondial Quattrovalvole, была немного мощнее и более доработанная, но за 13 лет все-равно было продано всего шесть тысяч экземпляров, то есть в среднем по 450 машин в год по всему миру, что тоже рекордом назвать не получается. После различных модификаций проект Mondial закрыли на всегда.

Ferrari

BMW M1

На сегодняшний день BMW M1 является легендой и дорогим раритетным автомобилем, но в далеком 1978 все было совсем иначе. Машина задумывалась как совместный проект BMW и Lamborghini для последующих побед в гонках. Это изначально не городской суперкар, а трековый гоночный автомобиль. Планировался выпуск 400 единиц, но если у BMW все было хорошо, то «ламба» подала на банкротство, и команда проектировщиков была распущена, в итоге машину уже собирали по кусочкам с разными дизайнерами и технологами. Автомобиль представили в 1978 году с 3,5-литровым шестицилиндровым рядным двигателем обладающим мощным табуном из 274 л.с., что по тем временам было очень достойно. При этом купе разгонялось до сотни за шесть секунд. Позже появилась более мощная версия на 470 л.с., но к тому моменту добиться успеха она так и не смогла. Суперкар, а он по праву мог так называться, погубила невероятно огромная цена в 50 000 долларов, что в те годы было невиданной суммой. Даже по сегодняшним деньгам, с учетом инфляции, автомобиль стоил бы примерно 232 000 долларов. Поэтому было построено лишь 455 единиц суммарно всех версий, и кузов сняли с производства.

BMW

Lamborghini Urraco

Еще один суперкар от известнейшей компании, о котором вы никогда не слышали. Зато вы наверняка слышали о большом нефтяном кризисе 70-х годов, это то время, когда по всему миру стали сворачивать производство машин с огромными двигателями, от чего больше всего пострадала американская автомобильная культура, которая тогда любила упихать литров так восемь под капот. И вот на этой волне в «ламбо» решили создать автомобиль, который будет более эффективен с точки зрения расхода топлива на одну лошадиную силу и в целом не такой дорогой, как другие модели бренда.

По итогу Urraco получил мотор объемом 2,5 литра мощностью 220 л.с. и разгонял машину за 7 секунд до первой сотни. Это была Uracco P250, но была и версия Р200 с двухлитровым двигателем и мощностью 182 л.с., которая разгонялась до сотни за 7,3 секунды. Все это очень расстроило покупателей элитных автомобилей и Lamborghini срочно выпустила модель Р300 с трёхлитровым движком, который мог развивать 265 л.с. и разгонять автомобиль до сотни за 5,6 сек. Но по каким-то причинам, на рынок эта версия вышла с мощностью 180 л.с., говорят это было из-за того, что версия была настроена на рынок США, а там уже было не в почете иметь много лошадей. В общем одно неудачное решение за другим погубило достаточно симпатичную машину, про которую все тут же забыли.

Lamborghini

Jaguar XJ220

Этот очень красивый автомобиль мощностью свыше 500 л.с. в любой версии вызывал большой интерес у будущих покупателей, так как всем очень понравился прототип, показанный в 1988 году. Интерес был только до момента озвучивания ценника – 831 000 долларов. При этом был некий обман со стороны компании, которая обещала оснастить автомобиль двигателем V12, а по факту "положила" в него простой V6 объемом 3,5 литра. И вроде все неплохо: большая мощность, разгон до сотни за 4 секунды, твинтурбо. Но именно из-за такого двигателя и его особенностей, машине требовалось почти непрекращающееся обслуживание, что не оценили покупатели. В общем экономия на двигателе и навесном оборудовании при стоимости под миллион долларов – такая себе затея. Всего было произведено 282 единицы, после чего проект закрыли, и действительно красивый суперкар от Jaguar так и остался непризнанным, несмотря на свои заслуги и рекорды на Нюрбургринге.

Jaguar

DeLorean DMC-12

Известность этого автомобиля трудно переоценить, DeLorean DMC-12 прославился после выхода фильма «Назад в будущее» и стал всенародным любимцем. Проблема заключается в том, что в реальной жизни до съемок в кассовом фильме, он почета так и не сыскал. Этот ирландский спорткар выпускался с 1981 по 1983 год. «Делореан» выделялся металлическим кузовом из нержавейки и дверями, которые в народе прозвали «крылья чайки». Все бы ничего, но снова маломощный двигатель погубил все на свете – жалкие 130 л.с. были плевком в душу фанатам спорткаров, к которым относил себя и DeLorean, но которым, конечно же, не являлся. Чтобы покорить первую сотню, нужно было ждать 8,5 секунды, а это являлось обычным показателем повседневного автомобиля. Всего было произведено почти девять тысяч автомобилей, из которых продали около семи тысяч, а остальные остались никому ненужными и были проданы лишь после внезапно свалившейся славы от фильма «Назад в будущее».

Globallookpress

Ferrari 400

Еще один провальный проект Ferrari – модель 400, которая отвечала техническим требованиям тех лет, но не обладала внешностью спорткара, за который следует отдать очень много денег. Автомобиль встал на конвейер в 1976 году и пробыл на нем, между прочим, до 1989. Причина тому - очередные попытки компании спасти ситуацию путем выпуска «соседних» моделей: 365, 400 GT, 412. К слову, 400 GT с треском провалилась, так как имела еще и дефорсированный до 310 лошадей мотор, вместо 340 у простой модели. Также вместо механики автомобиль получил трехступенчатый автомат, что по тем временам было люксовой комплектацией. Подвеска тоже удалась и показывала отличную устойчивость в поворотах и даже на треке. Но унылая непривлекательная внешность не позволила автомобилю стать хитом и после нескольких попыток самоспасения отправилась на свалку истории.

Ferrari

Porsche Carrera GT (980)

Очень высокотехнологичный и мощный автомобиль, который не смог найти популярности из-за спорного кузова и огромной цены почти в 500 000 долларов. За такие деньги все ждали другой автомобиль, но увы, стоя рядом с Ferrari или Lamborghini тех лет Carrera GT не могла с ними соревноваться. Но технические характеристики были на высоте: огромный двигатель V10 5,7 литра мощностью 604 л.с. способный раскручиваться до 8000 оборотов в минуту, который работал в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль разгонялся до сотни всего за 3,3 секунды, а до 210 км/ч - всего за 10,8. Но, когда рядом стоял тот же Ferrari Enzo, дороже всего на сотню, при этом мощнее, красивее и престижней выбора не оставалось. К тому же Porsche Carrera GT был признан очень опасным автомобилем, который на скоростях свыше 200 км/ч мог выйти из-под контроля. Отсутствие достаточного количества электроники сыграло злую шутку, и покупатели рублем не проголосовали – всего было собрано чуть более тысячи машин.

Maserati Merak

Марка Maserati – не очень удачливая, про эти машины даже шутят, что это «суперкар для бедных». Для условно бедных, конечно, которые просто не могут позволить топовую Lamborghini. Так вот модель Merak в полной мере отражает суть шутки. Автомобиль оснащался двухлитровым двигателем мощностью 187 л.с. и имел компоненты от Сitroen. Ну какой «ситроен», если мы говорим о «мазератти»? Вот и покупатели тогда подумали точно также, ситуацию не исправила даже версия SS мощностью 217 л.с. Последующие доработки со временем позволили ему конкурировать на рынке автомобилей, но свою нишу Merak так и не нашел, потому что для обычных покупателей он был слишком экзотичен, а у искушенных не вызывал интереса.

Maserati

Mercedes-Benz SLR McLaren

Этот автомобиль признать провальным по техническим характеристикам нельзя, а вот по количество собранных и проданных экземпляров – можно. Слишком новый, слишком злой, слишком дорогой и полностью из карбона – все это создало гремучую смесь, на которую приходили любоваться, но не покупать. Автомобиль выпускался в разных кузовах, была даже особая версия под названием «SLR 722», что является отсылкой к стартовому номеру Стирлинга Мосса, победившего на гонке Милле Милья в 1955 году. Здесь разумно было ожидать мощности в 722 л.с, но и этого не произошло, ограничились 680 л.с. Все представители этой модели, вне зависимости от кузова, разгонялись до сотни менее чем за четыре секунды, что ставило их в один ряд с таким же злым монстром как Porsche Carrera GT. К сожалению, покупатели с трудом воспринимают очень дорогие версии простых премиальных брендов. За большие деньги покупают машины таких брендов как Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, так как они автоматически ассоциируются с элитными концернами, в то время как «мерседесов» на каждом светофоре несколько штук. Поэтому Mercedes-Benz SLR McLaren всем нравился, но никто толком его не покупал.

Mercedes-Benz

Bugatti Veyron

Здесь можно удивиться и спросить, что «вейрон» делает в этом списке? Дело в том, что, если смотреть на этот вопрос с позиции обычного пользователя, Bugatti Veyron невероятно крутой автомобиль, от которого никто бы не отказался. Но если постараться посмотреть на него с позиции покупателя, который готов выложить несколько миллионов долларов, привлекательность предложения резко падает. Не зря «вейрон» мгновенно проиграл Bugatti Chiron, во внешность которого можно влюбиться с первого взгляда.

Здесь даже нет смысла перечислять технические характеристики. Да, 8 литров объема, да, более 1000 лошадиных сил. Но это совершенно не удивляет после озвученной стоимости и учитывая, что «широн», построенный на базе этого же двигателя, получил совершенно другие отклики и всеобщее признание, становится понятно, что лошадиные силы в этом сегменте уже мало кого волнуют. Они уже просто должны быть, потому что несколько миллионов долларов. И когда рассказывают про этот авто, упоминают все ТХ, включая разгон до сотни за 2,5 секунды, но никто не называет этот автомобиль красивым, что делает его худшим из семейства Bugatti.

Bugatti

Заключение