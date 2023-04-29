Куда поехать на авто на майские праздники: афиша мероприятий

Майские праздники в 2023 году продлятся семь дней: с субботы, 29 апреля, по понедельник, 1 мая (три дня); и с субботы, 6 мая, по вторник, 9 мая, (четыре дня). «Рамблер» рассказал, куда можно поехать на авто майские праздники и какие мероприятия посетить - в столичном регионе и не только.

Кемпинг с кино и музыкой

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Тульский кемпинг «Дикая Мята Кэмп» приглашает провести вторую часть майских праздников на природе. С пятницы, 5 мая, по вторник, 9 мая, кемпинг предлагает гостям множество мероприятий - занятия йогой, тематические пикники, рисование, занятия спортом, просмотр кино, прогулки и концерты.

Адрес: Тульская область, Алексинский район, поселок Бунырево

Расписание: в 21:00 5 мая в кемпинге состоится концерт живой музыки, а в 22:00 - караоке-вечеринка, 7 мая концерт начнется в 19:30, а в 21:00 - кинопоказ, 8 мая в 18:00 в кемпинге стартует чемпионат по пинг-понгу, а в 19:30 - вечеринка с DJ-сетом.

Цены: мини-дом для одного-двух взрослых и двух детей за две ночи с 7 по 9 мая обойдется в 17 тысяч рублей.

Музей ВВС

Расположенный в Подмосковье Центральный музей ВВС - один из крупнейших музеев авиации в Европе, его посетители могут познакомиться с историей создания и развития военной авиации в России.

В коллекции музея более 54 тысяч экспонатов, включая 194 летательных аппарата, 118 авиационных двигателей, 5152 воздушных винтов, единиц авиационного оборудования и различных вооружений.

Музей называет своей гордостью экспонаты «Илья Муромец» (самолет-биплан времен Российской империи), АНТ-25, Ил-2, ДБ-3, Ла-7 (трижды Героя Советского Союза И.Кожедуба), М-50, Су-100, Су-35, Ту-144, МиГ-29, вертолеты Ми-12, Як-24 и Ми-24. В Дни открытых дверей музей предоставляет посетителям доступ на борт многих летательных аппаратов.

График работы: 2, 3, 10 и 11 мая - музей закрыт, 29 и 30 апреля, а также 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 мая - открыт. 9 мая - День открытых дверей, вход бесплатный с 09:00 до 19:00.

В другие дни стоимость входного билета на осмотр экспозиций - от 150 до 300 рублей.

Адрес: Московская область, Щелковский район, поселок Монино, улица Музейная, дом 1

Фестиваль ледоколов

По платной дороге из Москвы в Санкт-Петербург можно добраться за шесть-семь часов. Если расстояние не пугает, обратите внимание - с 29 апреля по 1 мая 2023 года летний туристический сезон в Санкт-Петербурге откроется Фестивалем ледоколов на набережной Лейтенанта Шмидта.

В рамках фестиваля в течение трех дней на набережной будут пришвартованы ледоколы «Владивосток», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», а на борту ледокола-музея «Красин» пройдут специальные выставки.

Гостям фестиваля расскажут об истории водолазного дела России, живом мире Севера в древности и в наши дни, а также о спасении челюскинцев. В рамках фестиваля также проведут презентацию «Парка Арктика», мастер-классы для детей и взрослых и автограф-сессии с писателями.

График работы:

Пространство фестиваля - с 11:00 до 19:00.

Экскурсии на ледоколы - 29 апреля с 12:15 до 18:30, 30 апреля с 11:00 до 18:30, 1 мая с 11:00 до 18:00.

На 18:00 29 апреля запланирована парусная регата (в соревновании экипажей примут участие десятки белоснежных судов), 30 апреля в 14:30 в акватории Невы состоится вальс буксиров, а 1 мая в 18:00 - прощание с ледоколами.

Адрес: Вдоль набережной Лейтенанта Шмидта от 14 до 21 линии Васильевского острова. За вальсом буксиров лучше всего наблюдать с Благовещенского моста или Английской набережной.

Возрастные ограничения: 6+

Вход бесплатный, на экскурсии необходимо регистрироваться заранее. На каждый ледокол необходимо оформлять отдельный билет, но не более одного раза в день на каждый. На один почтовый адрес можно получить не больше четырех бесплатных билетов. Также зарегистрироваться на экскурсии можно, отсканировав QR-код на территории фестиваля.

Истра и Музей «Новый Иерусалим»

Дорога от Москвы до Истры в отсутствие пробок займет чуть больше часа. В этот подмосковный город стоит отправиться, чтобы посетить музей «Новый Иерусалим».

Этот музей - один из крупнейших в стране. Он расположился в необычном современном здании с более чем десятью тысячами квадратных метров выставочных площадей.

В музее работают три постоянные выставки: «Новый Иерусалим - памятник истории и культуры XVII–XX веков», «Русское искусство. Церковное и светское искусство XVI - начала XX века» и «Особая кладовая».

До 14 мая в музее также проходит выставка «Под знаком Рубенса. Фламандская живопись XVII века», включающая работы, прежде никогда не выставлявшиеся в России. На выставке представлены шедевры Питера Пауля Рубенса, Антониса Ван Дейка, Якоба Йорданса и других художников.

Адрес: Московская область, Истра, Ново-Иерусалимская набережная, дом 1

График работы: 1, 2, 3 и 9 мая музей работает с 10:00 до 19:00, 4, 5, 6, 7 и 8 мая - с 10:00 до 20:00.

Цены: в праздничные дни единый билет на все постоянные и временные экспозиции музея обойдется в 900 рублей.

«Малая Третьяковка» Подмосковья

Поездка из Москвы в Серпухов на машине займет около двух часов. 1 мая в городе можно будет принять участие в одном из мероприятий программы «Майский парк» (мастер-классы, концерты, анимация в парке Питомник и в Принарском парке), 9 мая - посетить праздничные мероприятия в парке Питомник. Также в один из выходных можно посетить Серпуховский историко-художественный музей, который искусствоведы называют «малой Третьяковской галереей».

В музее хранятся иконы московской школы XVI-XVII веков, деревянные раскрашенные скульптуры, картины Рокотова, Левицкого, Айвазовского, Поленова, Шишкина, и Левитана, редкие ранние деревянные скульптуры из знаменитого старорусского цикла Коненкова, живопись и предметы декоративно-прикладного искусства Италии, Франции, Германии и других европейских стран.

Адрес: Московская область, Серпухов, улица Чехова, 87

График работы музея: 2 мая - выходной, 1 мая - с 10:30 до 17:00, 3 и 4 мая - с 10:30 до 18:00, 5 мая - с 10:30 до 20:00, 6 мая - с 10:30 до 19:00, 7 и 8 мая - с 10:30 до 18:00, 9 мая - с 10:30 до 17:00.