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Россиянам объяснили недостатки японских автомобилей с пробегом

Эксперты, опрошенные «Российской газетой», объяснили россиянам главные недостатки японских автомобилей с пробегом. Отмечается, что эти машины отличаются надежностью и пользуются любовью российских граждан.

Россиянам объяснили недостатки японских автомобилей с пробегом
© Unsplash

В материале указано, что порядка половины автомобилей с пробегом поставляется в Россию из Японии. Директор «Авилон. Автомобили с пробегом» Николай Баскаков сообщил, что ключевым фактором здесь является стоимость, поскольку новые машины значительно дороже.

Гендиректор автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль пояснил, что праворульные японские машины сложно адаптируются к российским условиям, например, на них необходимо регулировать оптику, а некоторые модели использовались только в южных регионах и не приспособлены к зимним условиям.

При этом у российских авто таких проблем нет. Директор по выкупу и продажам автомобилей с пробегом ГК «Вагнер Авто» Кирилл Иванов отметил, что на фоне санкций и роста курса валют ситуация с импортом доступных автомобилей, в том числе с б/у, будет ухудшаться.

Ранее сообщалось, что в марте россияне потратили 184,9 миллиарда рублей на покупку новых автомобилей — по сравнению с февралем траты выросли более чем на 28 процентов.

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