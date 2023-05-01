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Автоэксперт Славнов рассказал о тонкостях использования каршеринга

Автоэксперт Дмитрий Славнов перечислил тонкости использования каршеринга. В частности, он отметил, что цена аренды зависит от того, машиной какой марки пользуется водитель, как часто арендует её, какие расстояния преодолевает.

Автоэксперт рассказал о тонкостях использования каршеринга
© РИА Новости

«За город неудобно ездить на арендованной машине, ведь её там не оставишь. Поэтому пользуюсь только своим автомобилем», — сказал Славнов в беседе с Inforeactor.

По его словам, прокатом выгоднее всего воспользоваться, если нужно перевезти какой-то груз, например для ремонта квартиры.

Славнов также напомнил о мерах безопасности.

«Нужно сфотографировать автомобиль с разных ракурсов перед поездкой и после неё. Чтобы на случай претензий у вас были доказательства», — сказал он.

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий оформить полис ОСАГО сроком на один месяц.

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