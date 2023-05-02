Можно ли заправляться, если на АЗС стоит бензовоз?

Правда ли, что нельзя заправляться на АЗС, если там стоит бензовоз. Эксперт все объяснил
Некоторые водители утверждают, что заправка вскоре после слива топлива в подземный резервуар опасна. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете", можно ли заправляться на АЗС, если там стоит бензовоз.
"Есть ряд важных моментов, о которых необходимо знать. Сама процедура слива топлива из бензовоза в подземное хранилище АЗС подразумевает одну неприятную особенность. Поскольку топливо под большим давлением попадает в цистерну, то оно естественным образом начинает смешиваться в коктейль из различного рода осадков и отложений, которые до этого мирно лежали на дне.
В результате чего, например, вместо 95-го бензина мы получаем грязную жижу с большим количеством механических включений и даже возможно с водой. Последняя, кстати, может накапливаться в цистерне как раз в процессе заливки холодного топлива.
Что в итоге? Грязное и с высоким содержанием воды топливо, которое может не только засорить топливный фильтр вашего авто, но и вызвать проблемы с бензонасосом, форсунками и двигателем в целом. Вывод. Если вы оказались на АЗС в момент слива топлива, то лучше всего не ждать, когда колонка заработает, а воспользоваться услугами другой заправки", - отметил эксперт.