Можно ли заправляться, если на АЗС стоит бензовоз?

Что в итоге? Грязное и с высоким содержанием воды топливо, которое может не только засорить топливный фильтр вашего авто, но и вызвать проблемы с бензонасосом, форсунками и двигателем в целом. Вывод. Если вы оказались на АЗС в момент слива топлива, то лучше всего не ждать, когда колонка заработает, а воспользоваться услугами другой заправки", - отметил эксперт.