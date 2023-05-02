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Правда ли, что нельзя заправляться на АЗС, если там стоит бензовоз. Эксперт все объяснил

Некоторые водители утверждают, что заправка вскоре после слива топлива в подземный резервуар опасна. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете", можно ли заправляться на АЗС, если там стоит бензовоз.

Можно ли заправляться, если на АЗС стоит бензовоз?
© Российская Газета

"Есть ряд важных моментов, о которых необходимо знать. Сама процедура слива топлива из бензовоза в подземное хранилище АЗС подразумевает одну неприятную особенность. Поскольку топливо под большим давлением попадает в цистерну, то оно естественным образом начинает смешиваться в коктейль из различного рода осадков и отложений, которые до этого мирно лежали на дне.

В результате чего, например, вместо 95-го бензина мы получаем грязную жижу с большим количеством механических включений и даже возможно с водой. Последняя, кстати, может накапливаться в цистерне как раз в процессе заливки холодного топлива.

Что в итоге? Грязное и с высоким содержанием воды топливо, которое может не только засорить топливный фильтр вашего авто, но и вызвать проблемы с бензонасосом, форсунками и двигателем в целом. Вывод. Если вы оказались на АЗС в момент слива топлива, то лучше всего не ждать, когда колонка заработает, а воспользоваться услугами другой заправки", - отметил эксперт.

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