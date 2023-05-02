Какие китайские автомобили лучше сохраняют остаточную стоимость

Самыми ликвидными автомобилями на российском рынке оказались китайские модели. Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) составило отчет о потере стоимости китайских легковых автомобилей возрастом до 10 лет по итогам первого квартала нынешнего года. Лучшим по сохранению остаточной стоимости оказался вседорожник Geely Tugella, который за три года подешевел до 82,37 процента от первоначальной цены.

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Geely Tugella — не единственный «китаец», который по истечении трех лет эксплуатации подешевел менее чем на 20 процентов. Вторым по ликвидности среди доступных россиянам автомобилей марок из КНР стал Exeed TXL, показатель которого — 81,9 процента изначальной стоимости. Замыкает тройку лидеров еще один представитель самых ходовых китайских брендов — Haval F7, цена которого спустя три года владения уменьшилась до 74,66 процента.

За перечисленными моделями следуют Chery Tiggo 4, который спустя три года продают за 73,7 процента от первоначальной цены. За ним расположились Geely Coolray (70,8 процента) и Haval F7x (65,76 процента).

Что касается менее долгосрочной эксплуатации, то через год после покупки по ликвидности лидирует Exeed TXL, почти не потерявший в стоимости: за него просят 96,08 процента от изначальной. Далее идут Geely Tugella (94,44 процента), Geely Coolray (90,79 процента), Haval F7x (90,61 процента), Haval F7 (90 процентов) и Chery Tiggo 4 (85,94 процента).