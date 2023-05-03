Владельцы «Москвича 3» рассказали о главных недостатках автомобиля

Портал Quto.ru провел опрос среди хозяев автомобилей и изучил отзывы, оставленные ими на различных интернет-площадках. В результате были выявлены шесть главных недостатков, которые больше всего не понравились автовладельцам в новых машинах: от тусклой оптики и отсутствия теплых опций до неудачной эргономики.

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Первым недостатком, о котором упоминают владельцы «Москвича 3» в стандартной комплектации, стали тусклые галогеновые фары. В исполнении «Комфорт» для кроссовера доступна светодиодная оптика, которая решила проблему. В базовой версии владельцы самостоятельно меняли штатные лампы на светодиоды, что позволило улучшить видимость в темное время суток.

Хозяева машин пожаловались на плохую шумоизоляцию, которой не помогает даже дополнительная «шумка». В той же стандартной версии у кроссовера не было обогрева сидений, поэтому дилерам приходилось устанавливать его самостоятельно. Несмотря на то, что в исполнении «Комфорт» появилась «теплая» опция, покупателям все равно необходим полноценный «зимний» пакет, включающий обогрев ветрового стекла, заднего дивана и системы дистанционного запуска двигателя.

В завершении хозяева возрожденного «Москвича» посетовали на неудобное заднее стекло, в которое практически ничего не видно низко расположенные передние фары, которые постоянно покрываются грязью от впереди идущих автомобилей. каждые 10 000 километров и обязательное прохождение нулевого ТО после первых трех месяцев (или 3000 километров пробега) эксплуатации.

В завершении хозяева возрожденного «Москвича» посетовали на неудобное заднее стекло, в которое практически ничего не видно, и низко расположенные передние фары, постоянно покрывающиеся грязью от автомобилей впереди.