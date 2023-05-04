Как убрать следы насекомых с автомобиля

В теплое время года насекомые доставляют много проблем владельцам автомобилей. Эксперты рассказали, как можно быстро убрать следы насекомых с кузова.

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Убрать загрязнения с кузова автомобиля можно разными способами. Самый простой и распространенный - применение химических средств. Однако такой способ требует финансовых затрат, а эффективность не всегда подтверждается на практике.

Эксперты рекомендуют заранее подготавливать транспортное средство к встрече с насекомыми. Так, если планируется поездка на большое расстояние, можно использовать горячий воск, которым покрывается кузов машины. Он не только защитит автомобиль от загрязнений, но и обеспечит блеск покрытию. Обработать кузов можно самостоятельно, если придерживаться инструкции к препарату.

Не все следы от насекомых можно удалить при помощи воды. Если на поверхности кузова уже есть старые загрязнения, можно воспользоваться растворителем уайт-спирит. Такое средство хорошо растворяет биологические пятна. Однако у него есть один недостаток - оно может негативно воздействовать на ЛКП транспорта. Поэтому сразу после применения следует тщательно помыть машину водой.

Для быстрого и эффективного удаления следов от насекомых, можно воспользоваться профессиональной химией. Если нет такой возможности, подойдет обычное средство для мытья посуды. Таким методом пользуются многие автомобилисты с большим стажем вождения. После проведения процедуры пятна быстро удаляются с поверхности.