Rambler&Co узнал у участников дорожного движения, кто им мешает

Согласно опросу, 40% электросамокатчиков катаются по тротуарам, чем мешают 37% пешеходов

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С теплом на дороги больших городов вернулись велосипеды, самокаты и прочие личные средства передвижения, которые составляют конкуренцию автомобилям и «своим двоим». Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили более 300 тысяч участников движения, чтобы узнать, кто из них ведёт себя вежливее всех на улицах.

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Свыше половины россиян (55%) во время летних прогулок по городу передвигаются пешком. 27% выбирают автомобиль, остальные 18% предпочитают средства индивидуальной мобильности. Из них 11% – велосипедисты, 3% – любители электросамокатов, по 2% тех, кто катаются на обычных самокатах и скейтбордах.

Пешеходов больше всего раздражают водители электросамокатов (37%). Отрыв большой, так как 30% россиян настроены дружелюбно ко всем участникам движения. Далее в антирейтинге идут автовладельцы (13%), любители обычных самокатов (11%), велосипедисты (8%) и скейтбордисты (1%).

Автомобилисты как основные хозяева проезжей части сохраняют спокойствие – 39% опрошенных никто не раздражает. Но 24% нетерпимы к электросамокатчикам, 15% мешают пешеходы, 14% – велосипедисты, 7% – владельцы механических самокатов, 1% не угодили скейтбордисты.

Треть (33%) велосипедистов толерантны ко всем «соседям» на дороге, 24% имеют претензии к пешеходам, 19% – к водителям авто. Электрические и обычные самокаты, а также скейтборды набрали 17%, 6% и 1% соответственно. Велосипедисты оказались самыми гибкими среди других владельцев средств передвижения – 32% постоянно меняют своё положение на дороге в зависимости от загруженности, 28% катаются только по тротуарам, 21% – по проезжей части, 19% – по велодорожкам.

40% любителей электросамокатов не устраивает поведение пешеходов, 35% во время движения ни на кого не обижаются. 11% не любят автомобилистов, 6% – владельцев своих механических собратьев (самокаты), по 4% набрали велосипедисты и скейтбордисты. 40% электросамокатчиков (столько же, сколько и не любят пешеходов) ездят по тротуару. 37% передвигаются в зависимости от дорожной ситуации, 12% выбирают только велодорожки и лишь 11% – проезжую часть.

Пешеходы (34%) и электросамокатчики (28%) – главные «недоброжелатели» владельцев обычных самокатов. При этом четверть (25%) никто не раздражает на дороге, 11% недолюбливают автоводителей, а по 1% – скейтбордистов и велосипедистов. На самокатах чаще всего (51%) катаются по тротуарам, 27% – там, где удобно проехать в конкретный момент, 14% и 8% соответственно выбирают велодорожки и проезжую часть.

Трети (33%) любителей скейтбордов чаще всего мешают электросамокатчики. 25% рады на дороге всем, но при этом 20% ругаются на пешеходов, а 17% – на автомобилистов. Владельцы обычных самокатов и велосипедов получают меньше всего негатива – 4% и 1% соответственно. Большая часть скейтеров (36%) для поездок выбирают проезжую часть, 28% поступают по ситуации, 24% передвигаются по тротуарам и 12% – по велодорожкам.