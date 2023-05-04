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Peugeot обновила кроссовер 2008

Компания Peugeot представила обновленную версию кроссовера 2008, который выпускается с 2019 года.

Peugeot обновила кроссовер 2008
© Газета.Ru

В результате рестайлинга на переднем бампере автомобиля появились расположенные вертикально ходовые огни, также изменился дизайн задних фонарей. Кроме того, кроссовер получил колесные диски нового дизайна.

Кроме того, на обновленном 2008 французский автопроизводитель отказался от 7-дюймового дисплея медиасистемы, который ранее применялся на базовых версиях. Для всех комплектаций доступен 10-дюймовый экран. Кроме того, изменился дизайн комбинации приборов и рукоятки переключения передач на автомобиле с механической коробкой.

У электрической версии кроссовера, E-2008, со 136 до 156 л.с. увеличена мощность, также с 345 км до 406 км вырос запас хода. Помимо электрической версии, в линейке 2008 есть машины с бензиновыми моторами мощностью 100 и 130 л.с., а также 130-сильный дизель. Ожидается выход и гибридной версии.

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