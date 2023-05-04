Особые приемы вождения не предусмотрены Правилами дорожного движения

На самом деле, после падения мотоцикл уже не держится липкой резиной за шершавый асфальт, а летит, скользя по нему минимальной площадью гладеньких слайдеров, дуг, подножек, грузиков руля и т.п., как шайба по льду. И мотоциклист, аналогично истирая разные части своего тела об асфальт (или скользя по нему в кожаном комбезе), тоже своим «бреющим полетом» никак не управляет и, что хуже, почти никак не замедляется до встречи с каким-то твердым препятствием, или пока его не потрусит кувырканием об асфальт, как сушеную тараньку об колено.