Эксперт оценил ситуацию с продажами новых авто в России
Автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал данные агентства "Автостат", согласно которым продажи новых легковых автомобилей в России в апреле выросли в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Апрель прошлого года был абсолютно провальным, когда с марта у нас "встали" все заводы, когда цены на авто на фоне дефицита взлетели до небес. Тогда продажи были самыми низкими за последние 20 лет. Поэтому на фоне провального апреля прошлого года любые продажи будут выглядеть как подарок. При этом у нас от месяца к месяцу наблюдается определенный прогресс в продажах автомобилей, рынок постепенно растет. Это называется "эффект низкой базы".Игорь Моржаретто Шеф-редактор радио «Автодор», партнер агентства «Автостат», автор и ведущий программ
В последнее время "российский авторынок начал чувствовать себя немного лучше, но на нем все еще остаются проблемы", отметил эксперт.
"У нас из-за недостатка комплектующих останавливается "АвтоВАЗ" - главный производитель легковых машин в России. У нас, конечно, появляются и новые сборочные производства, но пока они ориентированы на крупноузловую сборку. То есть о полном восстановлении российского авторынка говорить рано, хотя некоторые положительные моменты обозначились", — сказал Моржаретто.
Автомобили китайских и российских марок сейчас занимают порядка 90 процентов рынка новых автомобилей, отметил специалист.
"Автомобили производителей из других стран все еще приходят по параллельному импорту, что-то еще осталось с прошлых времен, но это только 5-10 процентов рынка, а 90 процентов - это Россия и Китай", — заявил аналитик.
Моржаретто также объяснил популярность автомобилей Lada, которые стали лидерами по продажам в апреле 2023 года среди всех автобрендов.
"Lada работает в сегменте, где у нее нет конкурентов. Это сегмент автомобилей стоимостью, условно, от 700 тыс. до 1,1 млн. рублей. Кроме того, Lada активно участвовала в программе льготного автокредитования, поэтому у многих категорий граждан появилась возможность приобрести такой автомобиль. Lada была, есть и еще достаточно долго будет лидером продаж в России", — сказал специалист, добавив, что китайские автопроизводители конкурируют между собой, так как ни один из них не предлагает авто дешевле 2 млн. рублей.
Согласно данным "Автостата", в прошлом месяце в России было продано 75 622 автомобиля. Это на 170,4% больше, чем в апреле 2022 года (около 28 тысяч). Лидером по объему продаж стала российская Lada, чья доля в апреле превысила 33% (год назад было около 23%). За месяц было продано 25,3 тысяч новых машин. Следом идут три китайских бренда: Chery (9,3 тысячи штук), Geely (7,1 тысяч штук) и Haval (6,8 тысяч штук). Пятерку замкнула Kia (3,4 тысяч штук). В первую десятку также попали Exeed, Hyundai, Toyota, Omoda и Changan.