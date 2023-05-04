Эксперт оценил ситуацию с продажами новых авто в России

"Lada работает в сегменте, где у нее нет конкурентов. Это сегмент автомобилей стоимостью, условно, от 700 тыс. до 1,1 млн. рублей. Кроме того, Lada активно участвовала в программе льготного автокредитования, поэтому у многих категорий граждан появилась возможность приобрести такой автомобиль. Lada была, есть и еще достаточно долго будет лидером продаж в России", — сказал специалист, добавив, что китайские автопроизводители конкурируют между собой, так как ни один из них не предлагает авто дешевле 2 млн. рублей.