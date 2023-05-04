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Aston Martin подготовил замену модели DB11

Британский производитель роскошных автомобилей Aston Martin официально подтвердил скорый выход новой модели, которая придет на смену DB11, сообщает Carbuzz.

Aston Martin подготовил замену модели DB11
© Aston Martin

Автопроизводитель также опубликовал изображение-тизер новой модели, которая. предположительно, получит индекс DB12. Дизайн фар новой модели с тремя диодными блоками значительно отличается от оптики предшественника. Форма кузова при этом близка к ныне выпускающемуся DB11.

Ранее новая модель Aston Martin была замечена на зимних испытаниях в камуфляже. Ожидается, что автомобиль получит несколько вариантов двигателей V8 производства Mercedes-AMG, при этом сохранения под капотом британского купе мотора V12 остается под вопросом в связи с ужесточающимися нормами выбросов. Официально характеристики модели автопроизводитель не раскрывает.

Ранее стало известно, что в Китае дебютировало новое поколение Buick LaCrosse.

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