Aston Martin подготовил замену модели DB11

Автопроизводитель также опубликовал изображение-тизер новой модели, которая. предположительно, получит индекс DB12. Дизайн фар новой модели с тремя диодными блоками значительно отличается от оптики предшественника. Форма кузова при этом близка к ныне выпускающемуся DB11.

Ранее новая модель Aston Martin была замечена на зимних испытаниях в камуфляже. Ожидается, что автомобиль получит несколько вариантов двигателей V8 производства Mercedes-AMG, при этом сохранения под капотом британского купе мотора V12 остается под вопросом в связи с ужесточающимися нормами выбросов. Официально характеристики модели автопроизводитель не раскрывает.