В Америке впервые за много лет снизилась популярность кроссоверов

Эксперты в США заметили интересный факт: в первом квартале 2023 года доля легковых автомобилей в продажах выросла, слегка потеснив кроссоверы и внедорожники. Рост небольшой, но такое происходит впервые за 21 год. Это может быть как случайной флуктуацией, так и началом долговременного тренда. Означает ли это, что нас ждёт ренессанс легковых автомобилей? Редакция «Мотора» проанализировала исторические данные и почитала мнения экспертов.

© American Honda Motor Co.

Авторы отраслевого издания Automotive News проанализировали статистику продаж в США за первый квартал 2023 года, и обнаружили любопытный факт: из 3,6 миллионов автомобилей, проданных в стране за три месяца, на легковые машины пришлось 21,4%. При этом в последнем квартале прошлого года их доля составляла всего 19,6 %. Рост небольшой — всего 1,8 процентных пункта — но это может быть и сигналом о грядущих изменениях.

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По сути, Америка была основоположником нынешнего «кроссоверного бума» — продажи легковых машин в США непрерывно падали с 2002 года. Их вытесняли с рынка кроссоверы, внедорожники, пикапы — всё то, что на американском маркетинговом жаргоне принято называть SUV, trucks, pickups.

А в десятые годы процесс только ускорился. В 2015 году в США случилось знаковое событие: впервые кроссоверы опередили по продажам привычные легковые автомобили. До этого на протяжении двадцати лет за первое место в рейтингах продаж боролись семейные седаны: Toyota Camry, Ford Taurus, Honda Accord.

А тут «номером 1» стала Toyota RAV4 c 450 тысячами машин в год. И дальше — тоже сплошные «паркетники»: Honda CR-V (384 тыс.), Nissan Rogue (350,5 тыс.), Chevrolet Equinox (346 тыс). Вчерашний лидер, Toyota Camry, оказалась лишь на восьмом месте (337 тыс.)! А уже через четыре года, в 2019-м, разрыв между кроссоверами и легковушками был двукратным.

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И вот теперь мы видим небольшой рост доли легковых автомобилей. Разумеется, это может быть случайной флуктуацией. Или объясняться трудностями на производстве, в логистике. Такая гипотеза не кажется невероятной, особенно если совпали сразу многие факторы: например, проблемы с производством нескольких популярных моделей кроссоверов, с поставками их к дилерам. Нечто подобное мы наблюдали после эпидемии коронавируса, когда возник дефицит чипов.

Но есть и другие мнения. «Похоже, мы приближаемся к своего рода естественному пределу, в котором кроссоверы занимают около 60% автомобильного рынка в США. Пикапы, микроавтобусы и внедорожники — ещё 20%, и 20% у легковых автомобилей» — высказался вице-президент маркетингового агентства J.D. Power Тайсон Джомини, ответственный за анализ данных. «Похоже, мы приближаемся к новому равновесному состоянию на рынке. Но развитие ситуации подсказывает, что до этого ещё несколько лет» — сказал он, имея в виду продолжающийся дефицит запасов, связанный с последствиями эпидемии коронавируса.

Наконец, есть и более прозаическое объяснение: легковые автомобили при прочих равных дешевле. Не секрет, что автопроизводители переходят на кроссоверы ради повышения нормы прибыли. Модные паркетники можно продавать дороже и заработать на них больше, даже если технически никакой разницы с легковушками у них нет — тут мы сошлёмся на популярность моноприводных кроссоверов в США. И это даже не говоря о дилерских наценках на ходовые модели кроссоверов.

Одновременно это означает, что выбрав легковую машину вместо кроссовера, покупатель может заметно сэкономить — либо получить автомобиль заметно лучше, с более богатым оснащением за те же деньги. В будущем эта идея может стать популярнее — особенно при замедлении темпов роста экономики (или, тем паче, в случае рецессии). Аналогичный эффект может последовать и при повышении цен на бензин — ни для кого не секрет, что легковые машины экономичнее кроссоверов благодаря лучшей аэродинамике.

А может, американцы просто пресытились «модными» кроссоверами, которые теперь абсолютно везде, как когда-то джинсы-клёш или футболки в обтяжку? Если дело в этом, то можно ожидать ренессанса легковых автомобилей. Который обязательно разойдётся волнами по всему миру, как это случилось с рождённым в США «кроссоверным бумом».