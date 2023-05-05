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Почему важно знать, какую клемму первой снимать с аккумулятора

Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал "Российской газете" о том, почему важно знать, какую клемму первой снимать с аккумулятора.

Почему важно знать, какую клемму первой снимать с аккумулятора
© Российская Газета

"Конечно, аккумулятор является значимой частью электрической цепи автомобиля. Как мы знаем, ток течет от плюса к минусу и по большому счету, если электрическую цепь разорвать в любом месте, то и ток прекратится. То есть, с одной стороны, нет никакой разницы, какую клемму аккумулятора снимать первой. Но, с другой стороны, есть нюансы.

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Например, у гоночных авто есть выключатель массы, а не плюса. Но почему? Дело в том, что по существующей инженерной традиции при подключенном аккумуляторе кузов автомобиля, его мотор и трансмиссия оказываются замкнутыми на минус. И если гоночный автомобиль попадает в аварию, то велика вероятность замыкания плюсового провода на "массу" со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Однако, если пилот выключает "массу" с помощью специального переключателя, то замыкания уже не будет.

И хотя обычные авто по своей конструкции и режимам эксплуатации сильно отличаются от гоночных, в них тоже лучше придерживаться правила, в соответствии с которым при работе с клеммами аккумулятора сначала снимается минусовая клемма, а затем плюсовая. Особенно актуально это в современных машинах с очень плотной компоновкой моторного отсека.

И если нарушите указанную последовательность действий, и не отключив минус начнете откручивать плюс, велик риск того, что гаечным ключом вы случайно коснетесь элементов кузова, вызвав короткое замыкание. Помимо неожиданных искр, это может привести к пожару или выходу аккумулятора из строя, если ключ под действием дугового электрического разряда, например, приварится к кузову.

Кроме того, из-за скачка напряжения в бортовой сети автомобиля может выйти из строя очень дорогая бортовая электроника. Так что не стоит рисковать. При любых работах с автомобилем, которые могут быть связаны с электричеством, сначала отсоединяем минус и только после этого плюс", - отметил эксперт.

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