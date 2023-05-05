Почему важно знать, какую клемму первой снимать с аккумулятора

Например, у гоночных авто есть выключатель массы, а не плюса. Но почему? Дело в том, что по существующей инженерной традиции при подключенном аккумуляторе кузов автомобиля, его мотор и трансмиссия оказываются замкнутыми на минус. И если гоночный автомобиль попадает в аварию, то велика вероятность замыкания плюсового провода на "массу" со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями. Однако, если пилот выключает "массу" с помощью специального переключателя, то замыкания уже не будет.