В каких случаях страховая может отказать пострадавшей стороне в выплате по ОСАГО

Иногда автомобилисты получают отказ в выплате по ОСАГО. Эксперты перечислили случаи, когда такое может произойти.

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Каждый гражданин РФ имеет возможность получить возмещение в полном объеме за нанесенный вред от виновника ДТП. В исключительных случаях может применяться уменьшение взыскиваемой суммы. Кроме того, в практике ОСАГО есть ситуации, когда пострадавшая сторона получала отказ в выплате.

Такие случаи возникают, в частности, когда страховую компанию не уведомляют о факте ДТП. Если авария была создана умышленно, страховщик тоже имеет право отказать в выплате. Однако в таком случае следует сначала доказать предумышленность.

Самая распространенная причина отказа - у одной из сторон не был оформлен страховой полис ОСАГО. В таком случае пострадавшей стороне остается добиваться компенсации лично от виновного в судебном порядке. Еще одна ситуация - если транспортное средство пострадало при организации автомобильных гонок или при перевозке тяжелого груза. Если владелец автомобиля обратится к страховщику после окончания периода действия страхового полиса, ему тоже будет отказано в выплате.

Есть перечень дополнительных случаев, при которых страховщик может не платить клиенту. К примеру, если компания разорилась и не имеет средств. Если страхователь транспорта во время обращения предоставил не все документы. Кроме того, отказ предусматривается при установлении факта совершения мошеннических схем. Если будет доказано, что в аварии виновны обе стороны, владелец транспорта тоже не получит возмещения ущерба.