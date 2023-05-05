Эксперт: запрещать электросамокаты - глупо

Эксперты назвали возможные дополнительные меры ограничений для передвижения самокатов. Но помогут ли они в наведении порядка на улицах?

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Ранее сенатор Андрей Клишас предложил запретить передвигаться на электросамокатах по улицам. И сделать исключение только для парков и частных территорий. Связанно это с высоким ростом происшествий с этими транспортными средствами, в результате которых страдают ни в чем не повинные пешеходы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поддержал это предложение. Впрочем, оговорился, что возможны и другие меры ограничений для такого транспорта, но их необходимо проработать совместно с Госавтоинспекцией.

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Однако стоит напомнить, что в Министерстве транспорта, которое разрабатывало поправки в Правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, уже говорили, что пока рано менять какие-либо правила. Для начала надо посмотреть, как работают те, которые вступили в силу с 1 марта. А пока прошло слишком мало времени.

Также сейчас зазвучали предложения увеличить штрафы для водителей этой техники. Напомним, что сейчас за нарушения правил им грозит штраф 800 рублей. А в случае нетрезвого управления этой техникой - 1500 рублей.

А что думают эксперты по этому вопросу? Как считает автоэксперт Игорь Моржаретто, запрещать электросамокаты - глупо. Это удобный вид транспорта последней мили. Это уже давно не развлечение. Чтобы сделать этот транспорт безопасным, необходимо разводить транспортные потоки, развивать сеть велодорожек. На тротуаре велика опасность столкновений, слишком разная скорость с пешеходами. Да и правовая грамотность как пешеходов, так и водителей СИМ - нулевая. Поэтому необходимо уже сегодня вводить курс такой грамотности в школах, обучать со школьной скамьи правилам дорожного движения и основам безопасного передвижения на тех же электросамокатах.

Что же касается иных мер, то Игорь Моржаретто считает, что необходимо ограничивать скорость движения этого транспорта на тротуарах. А также необходимо во все производимые у нас и ввозимые электросамокаты устанавливать чипы. Чтобы этими чипами была возможность ограничивать скорость их движения. Этот чип позволит определить, где находится самокат, а также выявить владельца и привлечь его к ответственности в случае нарушения правил.

Председатель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов предложил корреспонденту "РГ" разделить электросамокатчиков на владельцев собственной техники и тех, кто пользуется ее прокатом. Если прокатные электросамокаты поддаются какому-то регулированию, то личные - нет. Народ их "прокачивает" и ездит, что называется, "на максималках".

- Тут можно вводить, какие угодно правила, но поскольку у них нет номера, то есть невозможна их идентификация и они ездят по тротуарам, поймать их крайне сложно, - говорит Петр Шкуматов. - В Норвегии полиция устраивает облавы на электросамоктчиков. Они за ними гоняются на скутерах. Но там предусмотрена конфискация электросамокатов, поэтому овчинка выделки стоит.

Прокатные электросамокаты каким-то образом ограничить можно, считает эксперт, но что касается личного транспорта, то он не видит никаких способ регулирования этой истории, чтобы люди соблюдали правила.

- Прокатные электросамокаты должны быть ограничены по скорости, по возрасту тех, кто ими пользуется. Кроме того, люди, которые собираются управлять этим транспортом, должны сдавать какой-то минимум знаний правил дорожного движения, - считает Петр Шкуматов.

Источник в МВД сообщил "РГ", что электросамокаты давно стали не развлечением, а средством передвижения, пользуясь которым, водители не садятся за руль, тем самым освобождая дороги. Ведомство вряд ли поддержит идею увеличения штрафов за нарушения пользования этим транспортом. И нынешних штрафов вполне достаточно. Все дело в правоприменительной практике, а также в выявлении нарушителей. Но, например, в Москве и Татарстане сотрудники ГИБДД давно по ним работают. Даже сейчас в столице проводится соответствующий рейд.

Комментарий

Денис Балакирев, пресс-секретарь компании Whoosh:

- Сегодня кикшеринг - это новый вид городского транспорта. 8 из 10 поездок на самокатах Whoosh совершается не по развлекательному, а по транспортному сценарию. Жители городов России пересаживаются с автомобилей на кикшеринг - разгружают дороги, освобождают парковочные места в центре, позитивно влияют на экологию.

Дополнительные ограничения и перевод самокатов в парк сломают транспортную модель, сделают кикшеринг развлечением для подростков.

Случаи с самокатами получают широкий резонанс, но статистика ДТП с их участием несравнима с количеством инцидентов с автомобилями и даже - с велосипедами.

Сегодня есть правила, есть штрафы за нарушения, нет анонимных поездок. Сервисы кикшеринга видят все поездки, по запросу МВД предоставляют информацию по ДТП. Все пострадавшие в ДТП с самокатами Whoosh застрахованы сервисом, есть страховка для пользователя.

Вместе с городскими администрациями мы вводим зоны дополнительного ограничения скорости. При программном пороге 25 км/ч, в зонах с интенсивным пешеходным движением наши самокаты автоматически замедляются до 15 км/ч.

Whoosh тестирует новые технологии, учит самокаты самостоятельно определять нарушения и реагировать. Мы проводим бесплатное обучение в школах вождения, ввели режим новичка - первые поездки могут быть дешевле, но скорость в них дополнительно ограничена.

Мы находимся в постоянном диалоге с городскими властями, органами госавтоинспекции - ведется ежедневная работа, которая приносит результаты. Количество ДТП внутри нашего сервиса менее 0,01% от общего числа поездок.

Необходимо продолжать рассказывать о правилах, контролировать их соблюдение, формировать культуру вождения.