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В продаже появилась Ferrari F40 чемпиона Формулы-1

F40 стал последним автомобилем, созданным при жизни основателя марки Энцо Феррари, что в сочетании с признанным выдающимся дизайном кузова и впечатляющими характеристиками делает модель одной из легенд мирового автопрома. Каждый экземпляр Ferrari F40 высоко ценится у коллекционеров, а уж если машиной владела известная личность, она ценится ещё больше. Особенно если это чемпион Формулы-1 и пилот Ferrari — на торгах RM Sotheby's можно приобрести суперкар с автографом Алена Проста.

В продаже появилась Ferrari F40 чемпиона Формулы-1
© Motor.ru

Алое купе с номером шасси 83249 в 1989 году получил французский гонщик Ален Прост — на тот момент трёхкратный чемпион Формулы-1, который стал обладателем суперкара аккурат в год присоединения к команде Ferrari в чемпионате мира.

«Профессор» практически не ездил на автомобиле и достаточно быстро его продал, а затем машина несколько раз меняла владельцев. Но все хозяева тщательно следили за состоянием, что позволило получить документ Ferrari Classiche, подтверждающий, что машина сохранила все свои оригинальные компоненты, включая двигатель, коробку передач и кузов.

Напомним, Ferrari F40 выпускали с 1987 по 1992 годы и за это время было сделано всего 1315 экземпляров купе, оснащённых 2,9-литровым турбомотором V8 мощностью 479 лошадиных сил. В наши дни эта модель автомобиля является одной из самых ценных у коллекционеров.

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