Как заменить водительское удостоверение

Водительское удостоверение необходимо менять в нескольких важных случаях. О том, как это можно сделать, — в материале «Вечерней Москвы».

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Когда необходимо менять удостоверение

— Каждые 10 лет (после истечения срока действия);

— После изменения персональных данных;

— В случае изменения состояния здоровья;

— В случае потери или кражи удостоверения.

Что нужно сделать для замены удостоверения

Если права уже были выданы ранее, то повторно сдавать экзамены не придется.

— Подать заявление (на сайте госуслуг, в отделении ГИБДД или МФЦ).

— Оплатить госпошлину 2 тысячи рублей.

— Посетить отделение ГИБДД и получить права в назначенный день.

Какие документы нужны

— Паспорт.

— Старое водительское удостоверение.

— Медицинская справка по форме № 003-В/у.