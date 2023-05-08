$76.82-1.7984.91-2.09

Проще, чем кажется: как заменить водительское удостоверение

Водительское удостоверение необходимо менять в нескольких важных случаях. О том, как это можно сделать, — в материале «Вечерней Москвы».

Как заменить водительское удостоверение
© вечерняя москва

Когда необходимо менять удостоверение

— Каждые 10 лет (после истечения срока действия);

— После изменения персональных данных;

— В случае изменения состояния здоровья;

— В случае потери или кражи удостоверения.

Что нужно сделать для замены удостоверения

Если права уже были выданы ранее, то повторно сдавать экзамены не придется.

— Подать заявление (на сайте госуслуг, в отделении ГИБДД или МФЦ).

— Оплатить госпошлину 2 тысячи рублей.

— Посетить отделение ГИБДД и получить права в назначенный день.

Какие документы нужны

— Паспорт.

— Старое водительское удостоверение.

— Медицинская справка по форме № 003-В/у.

Лучше заняться вопросом замены прав до истечения их срока. За управление автомобилем по просроченному удостоверению предусмотрен штраф от пяти до 15 тысяч рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий