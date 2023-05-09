Россиянам рассказали о нюансах льготного автокредита

Для того чтобы получить льготный автокредит, нужно соответствовать ряду условий. О нюансах кредитования россиянам рассказала эксперт Ольга Бондарева в интервью агентству «Прайм».

Воспользоваться услугой могут семьи хотя бы с одним несовершеннолетним ребенком, сотрудники сфер здравоохранения и образования, военнослужащие, члены их семей, военные пенсионеры, мобилизованные. Также льготный автокредит могут оформить добровольцы и военнослужащие по контракту, которые принимают участие в спецоперации на Украине.

Бондарева напомнила, что услуга доступна и тем, кто покупает машину в первый раз, выбирают электрокар или продают имеющееся авто по программе trade-in.

При этом условия программ государственной поддержки не распространяются на авто с пробегом старше шести лет, эксплуатируемые более одного года.

«На данный момент программы льготного кредитования распространяются на автомобили отечественных марок. Исключение — модели китайской марки Haval, но только если они собраны на заводе компании в Тульской области», — объяснила автоэксперт.

В ноябре прошлого года в Минпромторге сообщили, что программа льготного автокредитования в России была продлена на 2023 год.