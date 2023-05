Тихо едет, скоро будет: экспресс-тест Jetour X90 Plus

Большой семиместный кроссовер – это всегда интересно. Особенно если в салоне у него есть и дерево, и кожа, под капотом – старый добрый атмосферный мотор, а передачами щёлкает проверенный временем гидротрансформаторный автомат. Jetour X90 Plus под это описание не совсем подходит: мотор у него турбированный и малообъёмный, коробка – роботизированная, кожа и дерево… С кожей и деревом, конечно, тоже не всё так однозначно. Зато X90 Plus однозначно большой и семиместный. Хватит ли этого для того, чтобы привлечь к себе внимание, или размер в автомобиле всё-таки – не главное?

Почти европеец

Первое знакомство с X90 Plus произошло на парковке около гостиницы в Шанхае, где рядом с этим кроссовером стоял Jetour Dashing. И если Dashing показался интересным внешне, то X90 Plus привлекал в первую очередь именно размером и монументальностью. С размером-то всё понятно: 4858 х 1925 х 1780 мм при колёсной базе 2850 мм – это действительно серьёзно. Но откуда у него такая монументальность? Это не скромное обаяние мелкой буржуазии, как, например, это было у Skoda Kodiaq, а что-то, напоминающее Volvo (хотя со шведом лучше было бы сравнивать другой китайский автомобиль. Видимо, не зря китайцы так гордятся своим подходом к автомобилестроению: время кривоватого копирования прошло, и они уже давно пользуются услугами именитых европейских дизайнеров и конструкторских бюро. Например, те же моторы Chery серии Acteco разрабатывали совместно с австрийцами из AVL, а шеф-дизайнер Chery – Джеймс Хоуп, автор Lincoln Town Car, Ford Galaxy, Ford Focus WRC, Ford Mustang, Opel Zafira и некоторых других проектов. И в X90 Plus уже становится заметно то, что называют породой, хотя по отношению к китайским автомобилям это понятие пытаются не применять – не позволяют стереотипы.