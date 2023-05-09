Где можно мыть автомобиль, чтобы не получить штраф

Мытье автомобиля в летнее время становится частой процедурой. Автовладельцы не знают, как правильно ее выполнять, чтобы не получить наказание.

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Мытье автомобиля на собственной даче может обернуться крупным штрафом для владельца. В разных городах России установлены различные правила и нормы, которыми регулируется данная ситуация. В большинстве регионов запрещено мыть автомобили в общественных местах, в том числе на тротуарах и детских площадках.

Рекомендуется мыть транспорт на специализированных мойках. В таких местах сточные воды должны проходить полноценную очистку. Если мойка не соответствует установленным требованиям, ее нельзя использовать для выполнения процедур. Кроме того, запрещено мыть транспорт возле водоемов, так как это становится причиной их загрязнения.

Владельцам частных домов разрешено мыть транспортные средства на территории собственных участков. Однако для этого требуется установка специального желоба, куда будет стекать грязная вода после мытья. Следует обращать внимание и на правила, которые затрагивают выброс отходов и вредных веществ.

В большинстве городов есть мойки самообслуживания, где автовладельцы могут помыть транспорт. Кроме того, соответствующее оборудование можно найти на территории автозаправочных станций. Если нет возможности отправиться на мойку самообслуживания, можно воспользоваться услугами мобильного сервиса. Специалисты в таком случае приезжают на дом и моют автомобиль.