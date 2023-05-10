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Раскрыт новый длиннобазный Mercedes-Benz E-Class

В открытом каталоге китайского Минпромторга появились фотографии и характеристики седана с литерой L. По сравнению с «глобальным» E-Классом расстояние между осями увеличено на 133 миллиметра, общая длина выросла на 143 миллиметра, а высота — на 25 миллиметров. Новинка показана только в самой консервативной комплектации (аналог европейского пакета Exclusive) и бензиновым двигателем M254.

Раскрыт новый длиннобазный Mercedes-Benz E-Class
© motor.ru

Проще всего узнать длиннобазный Mercedes-Benz E-Class по задней стойке кузова: позади двери появилось дополнительное окошко. Другие маркеры — хромированные шильдики и литеры L на крышке багажника. Однако ни специальных колёсных дисков, ни оригинальных обвесов китайскому седану не полагается.

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Длина/ширина/высота E-Класса для Поднебесной равны соответственно 5092/1880/1493 миллиметрам, колёсная база — 3094 миллиметра. Новинка всего 12 миллиметров уступает по расстоянию между осями S-Классу в кузове W223! Впрочем, позиционирование совсем другое: новый бизнес-седан выйдет на китайский рынок в скромных заднеприводных версиях E 260 L и E 300 L. У обеих под капотом 2,0-литровая «турбочетвёрка» в вариантах форсировки на 204 или 258 лошадиных сил.

Официальная презентация удлинённого Mercedes-Benz E-Class должна состояться летом. За пределами китайского рынка такие седаны не предложат. Среди других ожидаемых новинок семейства — универсал, версии AMG, а также купе/кабриолеты отдельного семейства CLE.

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