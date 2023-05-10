"Известия": срок ожидания импортных автозапчастей в РФ увеличился до полугода

Сроки ожидания запчастей для иномарок среднего и премиального сегмента увеличились до полугода, сообщают "Известия" со ссылкой на крупных российских автодилеров. По словам представителей автосалонов, среднее время доставки запчастей может составлять от двух месяцев до полугода. Наблюдаются проблемы с поставками электронных блоков, кузовных позиций, деталей интерьера, а также с двигателями, головками блока цилиндров и агрегатами трансмиссии. Тяжелее всего привезти запчасти для машин марок, Audi, BMW, Jaguar, Lexus и Cadillac, рассказали дилеры. Дефицит некоторых запчастей сохранится до конца года из-за накопившегося высокого спроса и удлинившихся сроков поставок, отметили специалисты. В Союзе автосервисов рассказали, что поставщики, на которых давит санкционное законодательство, вводят дополнительные меры контроля за движением товара. Как отметили в сети автосервисов Fit Service, нехватка деталей и трудности с логистикой повлияли на цены - стоимость уникальных автозапчастей по сравнению с началом 2022 года увеличилась в среднем в два раза, а комплектующие для популярных машин массового сегмента подорожали на 14%. Ранее "Газета.Ru" сообщала, что в России возник дефицит технических специалистов в сфере автомобильного ремонта, в частности станциям техобслуживания остро не хватает автомехаников и диагностов электронных систем.