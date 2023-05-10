Почему автопроизводители до сих пор используют глиняные модели?

Автопроизводители при разработке новых моделей все чаще используют виртуальную реальность (VR) и дополненную реальность (AR). И то, и другое - невероятно полезные инструменты, которые помогают создавать цифровые версии автомобиля еще до того, как будут изготовлены физические детали. Смоделированные цифровые версии помогают улучшить все - от дизайна до контроля качества. Однако, несмотря на доступные новые технологии, многие автомобильные компании по-прежнему используют полноразмерные глиняные модели автомобилей старой школы, и BMW - одна из них.

Баварцы вкладывают тонны денег в искусственный интеллект (ИИ) в автоматизацию, робототехнику и виртуальную реальность для создания своих автомобилей. Но, наряду с этим, компания также тратит немало усилий на создание глиняных моделей до начала производства, причем даже для таких автомобилей, как BMW iX. В новом видео от Business Insider раскрывается интересный взгляд на современное автомобилестроение и на то, как оно одновременно развивается и, в то же время, остается традиционным.

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Лепка из глины сама по себе является видом искусства. Для создания полноразмерных, идеально точных глиняных моделей требуются команды невероятно талантливых экспертов, работающих на совершенно секретных объектах, и, конечно же, деньги.

Моделирование начинается с изготовления базового шасси из металла и дерева. Затем, добавляются пеноблоки, чтобы придать автомобилю основную форму. Наконец, добавляется глина и формируется точный дизайн будущего автомобиля. Чтобы сформировать готовый экстерьер, опытные мастера с помощью тонких ручных инструментов вырезают каждую складку и линию кузова. По-настоящему впечатляет процесс, в ходе которого талантливые мастера демонстрируют свой опыт.

Почему автомобильные компании тратят столько времени, сил и денег на создание автомобиля из глины, когда есть технологии AR, и VR? Потому что есть элементы дизайна, которые можно оценить только на примере физической модели, например, как изгибы и линии кузова реагируют на естественный солнечный свет. Невозможно оценить размеры автомобиля, не находясь в непосредственной близости с ним.