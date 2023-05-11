Что делать, если ДТП произошло во дворе

При составлении европротокола есть свои нюансы.

Во дворах многоквартирных домов не только припарковаться, иногда даже разъехаться получается с трудом. А потому если вдруг там случается ДТП (как правило, мелкое), то его участники стараются побыстрее отъехать, чтобы освободить проезд.

Юрист Екатерина Кузьмина предупредила, что ни виновнику, ни пострадавшему нельзя покидать место происшествия во дворе. За это могут лишить прав или арестовать, добавила она.

Лучшим вариантом в этом случае будет самостоятельное оформление европротокола. Сделать это можно не дожидаясь приезда ГИБДД. Но применим этот вариант лишь в тех случаях, когда в аварии нет пострадавших, а ущерб от нее незначительный.